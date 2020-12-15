التضامن: تلقينا 73 ألف مكالمة من مراهقين في 5 سنوات للعلاج من الإدمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنّ نسبة التدخين بين طلاب المدارس الثانوي 12%، وتصل نسبة تعاطى المخدرات بين طلبة مدارس الثانوي العام نحو 7,7%، ونحو 8.8% بين طلبة مدارس التعليم الفني.

13 ألف اتصال هاتفي تحت سن 18 طلبا للعلاج أول 9 أشهر من العام

وأضاف عثمان، أنّ أول 9 أشهر من 2020، أتى إلينا 13 ألف اتصال هاتفي طلبا للعلاج، سواء من الفئة تحت 18 عاما مباشرة، أو من الأم أو من الأب، مشيرا إلى أنّه على مدار الـ5 سنوات الماضية بشكل عام، أتى إلينا نحو 73 ألف مكالمة من فئة المراهقين أو من ذويهم طلبا للعلاج.

الحشيش احتل المرتبة الأولى بين الطلبة بنسبة 58.9%

وأكد عثمان لـ"الوطن"، أنّ الحشيش احتل المرتبة الأولى بين الطلبة بنسبة 58.9%، يليه البانجو بنسبة 28.5%، ثم الترامادول بنسبة 22.7%، والاستروكس بنسبة 14.9%، الفودو بنسبة 12.4%، الابتريل بنسبة 9.9%، الباركينول بنسبة 8.7%، ليصبح إجمالي مواد التعاطي 100%، وفقا لآخر بحث تم إجراؤه.

الكشف على 270 ألف موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن

وأشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي، إلى الكشف على 270 ألف موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة حتى الآن، موضحا أنّه عندما بدأ الكشف على الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري مارس 2019، كانت نسبة التعاطي في الجهاز الإداري للدولة 8%، وانخفضت فى الوقت الحالى إلى 1.8%، مشيرا إلى أنّه يتم الكشف على نحو 2000 موظف بشكل يومي.

من جانبها، وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تنفيذ العديد من البرامج التوعوية بشأن كيفية الوقاية من الإدمان، من خلال زيادة الوعي في العديد من المناطق المختلفة، خاصة الشباب والمراهقين، والتدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وتعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات.