انتهاء التشطيبات الأخيرة للمقر المؤقت لقسم المرور الميداني بمدينة بدر

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، عن انتهاء التشطيبات الأخيرة للمقر المؤقت لقسم المرور الميداني بحي النزهة الأول سابقا بالمجاورة الثالثة عمارة رقم 28، بالتنسيق مع اللواء عمرو البيلي، مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، والنقيب ياسر صبري، رئيس قسم المرور الميداني لمدينتي بدر والشروق.

انتهاء التشطيبات الأخيرة للمقر المؤقت لقسم المرور الميداني بحي النزهة بمدينة بدر

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنّه جرى تجهيز مقر قسم المرور الميداني بالأثاث المكتبي على أعلى مستوى من مكاتب إدارية، و2 تكييف لزوم أجهزة الحاسب الآلي بالمقر، وكراسي انتظار للمواطنين، ترابيزات، ودواليب للدفاتر المكتبية، وشاشة عرض، واستراحة لمبيت الضباط بالمقر، وإنارة ليد للمقر.

ولفت إلى تجهيز المقر بالجهود الذاتية للجهاز، وبالتعاون مع الشركات العاملة في المشروعات الكبرى للمدينة، بإشراف المهندس حمودة عطية، نائب رئيس الجهاز للتنمية، ومتابعة المهندسة أسماء محمد، معاون رئيس الجهاز للتنمية والمشروعات، ومحمد عبدالعزيز، رئيس الأحياء في جهاز المدينة.

وأوضح مندور، أنّ وجود مقر لقسم المرور الميداني لأول مرة في تاريخ المدينة، سيسهم في انضباط شوارع مدينة بدر من السيارات، والتكاتك والدراجات البخارية المخالفة للقواعد العامة، وقانون المرور.

رئيس الجهاز تجهيز المقر تم بالجهود الذاتية للجهاز والتعاون مع الشركات

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنّ المقر الجديد لقسم المرور الميداني، إضافة مهمة ويحقق الراحة للمواطنين مدينة بدر، كي يستخدموا شوارع المدينة بشكل أكثر أمانا، مضيفا أنّ جهاز مدينة بدر لا يدخر جهدا في التنسيق مع الجهات المختصة بجميع أنواعها، لتوفير الخدمات الضرورية والأساسية في المدينة وتطوير القائمة منها، وأصبح هذا واضحا في افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية الكثيرة والمتنوعة خلال الفترة الأخيرة، بخلاف المشروعات الجاري العمل فيها حاليا واقتربت من الانتهاء.

ويأتي التعاون بين جهاز مدينة بدر، والإدارة العامة لمرور القاهرة، بناء على تعليمات اللواء هاني جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، واللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن القاهرة، واللواء أحمد حجازي مدير إدارة شرطة التعمير، واللواء طارق راشد، مدير أمن قطاع القاهرة الجديدة، والعميد ياسر عبدالجواد، مفتش فرقة مدينتي بدر والشروق، بإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.