التضامن تبدأ صرف دعم كرامة لمليون و239 ألف مستفيد اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف مساعدات برنامج "كرامة" على مدار يومين، عن شهر ديسمبر 2020، للمستفيدين الذين بلغ عددهم مليون و239 ألفا و732 مستفيدا، بتكلفة تصل إلى 556 مليونًا و943 ألف جنيه.

تقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية

وشكلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج "تكافل وكرامة"، واعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

التنسيق مع المحافظين لمتابعة سير عملية الصرف

وأكدت وزيرة التضامن، أنّ غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي، لمتابعة سير عملية الصرف، والتدخل حال حدوث أي تكدس أو تزاحم، مع تقديم الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا، وإيلاء أهمية خاصة لحماية فئات المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.

3 ملايين و640 ألف أسرة مستفيدة من الدعم النقدي

يذكر أنّ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي يبلغ نحو 3 ملايين و640 ألف أسرة، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف خلال الشهر الحالي، نحو مليار و573 مليون جنيه مصري.

افتتاح مركز للتظلمات للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات

وأشارت القباج، إلى أنّه سيجري افتتاح مركز للتظلمات، للتأكد من دقة الأوراق وتسجيل البيانات، موضحة أنّه جرى تدريب 12 ألف موظف للتعامل مع منظومة تكافل وكرامة.

وأوضحت وزيرة التضامن، أنّه يتم بحث وضع معايير لتنقية قواعد بيانات غير القادرين، وإضافة عدد من الفئات المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، والأسر الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة وقاطني مؤسسات الرعاية لمنظومة التأمين الصحي، في إطار خطوات الدولة للتوسع في برنامج التأمين الصحي الشامل وتحقيق الرقمنة وتأسيس قواعد بيانات شاملة.