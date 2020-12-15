مصدر بالبترول: شركات عالمية أبدت اهتمامها بمزايدة الذهب

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول، بأن هناك عدد من الشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال التنقيب عن المعادن أبدت اهتمامها وتحركها تجاه المزايدة الثانية التي طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال الشهر الماضي عقب مزايدة الذهب، والتي تعد أكبر مزايدة البحث والتنقيب عن المعادن المصاحبة في تاريخ الهيئة.

اهتمام بمزايدات الذهب المصرية

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اهتمام الشركات بالمزايدات التي تطرحها الوزارة يعد نجاحا كبيرا وتحقيقا لأهداف الوزارة من جذب الاستثمارات الأجنبية للعمل في قطاع التعدين، خاصة بعد الإصلاحات التي تمت في قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية الخاصة به.

وتأتي تلك المزايدة عقب الإعلان مباشرة عن نتيجة المزايدة الأولى للبحث والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، والتي قد طرحت في مارس الماضي وتم الإعلان عنها في نوفمبر الماضي.

وأعلنت وزارة البترول في 19 نوفمبر الماضي، طرح الجولة الثانية من مزايدة التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بجانب مزايدة للبحث والتنقيب عن 9 معادن: الحديد، الرصاص، أملاح البوتاسيوم، النحاس، الفوسفات، الكاولين، الفلسبار، الرمال البيضاء، ورواسب بحيرة ناصر.

وأضافت الوزارة أن المزايدة تستمر لمدة 4 أشهر لتغلق في يوم الإثنين، الموافق 15 مارس 2021.

تعد الثروة المعدنية من أهم الثروات في مصر، حيث أنها لم تحظى في السابق بالأولوية والاهتمام المطلوب، لذا بدأت الوزارة بدأت العمل على وضع تلك الثروة في المكانة التي تليق بها.

يشارك قطاع التعدين بـ 0.5% من الناتج القومي للدولة فقط، لذلك تم العمل علي تعديل قانون الثروة المعدنية حتي تتحقق لها المشاركة الكبيرة.

تعمل الاستثمارات الأجنبية وفقًا للنظام طويل الأجل، وهو ما يجعل المستثمر ينظر إلى مدى الربحية واستقرار النظم النقدية وإصلاحات الدعم والطاقة للمستثمر، بجانب استقرار الدولة التي سيعمل فيه، كما ان مصر لديها كفاءات وطنية عالية جدًا في قطاع التعدين.