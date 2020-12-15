مدير عزل أشمون: مصر في ذروة كورونا ونهاية الموجة الثانية منتصف يناير

أكد الدكتور إبراهيم الأعصر، مدير العزل بمستشفى أشمون العام، في محافظة المنوفية، أن مصر وصلت إلى ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد في الموجة الثانية، مطالباً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وعدم التهاون في تلك الإجراءات.

وأضاف "الأعصر"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد في زيادة، وكذلك حدة الإصابات قوية، مؤكداً أن الإصابات لا تفرق بين كبير وشاب أو صغير، وشدد على أن الحالات خطيرة، ووجب على الجميع الالتزام لكى لا يندم بعد ذلك.

وتابع مدير العزل في مستشفي أشمون أنه يتوقع انتهاء الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد نهاية شهر ديسمبر أو منتصف شهر يناير القادم، مشدداً على ضرورة ارتداء الكمامة، والالتزام بالإجراءات الوقائية للمساعدة في عدم نقل وانتشار الفيروس بين المواطنين.

على صعيد متصل، استأنف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مهام عمله بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، اعتباراً من يوم أمس الاثنين، عقب شفائه من إصابته بفيروس كورونا، حيث وصل مكتبه في تمام الساعة التاسعة صباحاً، مؤكداً على مواصلة مسيرة العمل لإنجاز المهام والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لابناء المنوفية.

كما أوضح المحافظ أنه حرص على متابعة آلية سير العمل بالديوان العام من خلال المتابعة اليومية، والتواصل مع التنفيذين، وكذا متابعة تنفيذ كافة المشروعات التي تتم على أرض المحافظة بمختلف القطاعات.

وتوجه "أبوليمون" بخالص الشكر والعرفان إلى جميع المسئولين وأبناء المحافظة، علي دعمهم الكامل له، والذين كانوا على تواصل دائم معه للاطمئنان على حالته الصحية، وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أقرتها وزارة الصحة، والالتزام بالتباعد وارتداء الكمامات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس.