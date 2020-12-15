جمعة: الأوقاف توزع مليونا و200 ألف نسخة من إصداراتها بنهاية 2020

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنّه جرى توزيع نصف مليون كتاب من إصدارات الوزارة، ووفرنا 1000 مجموعة لمكتبات المدارس و500 مجموعة لمكتبات المعاهد ونحو 2000 مجموعة لمكتبات الجامعات.

وتابع جمعة في كلمته بمؤتمر إطلاق استراتيجية بناء الوعي بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: "بنهاية العام سيكون إجمالي ما تم توزيعه نحو مليون و200 ألف نسخة، وننسق مع الخارجية لتوزيع الإصدارات في المكتبات الدولية".

وأشار وزير الاوقاف إلى أنّ الاستراتيجية تهدف لجمع الجهود المتفرقة من خلال ندوة شهرية في موضوع من موضوعات المبادرة، خاصة وأنّنا في فترة ذهبية بخصوص الخطاب الديني.

وتابع: "أصبح هناك جدية في استئصال الفساد، حق الإنسان لا يختذل في جزء واحد، فله حق في الحياة والصحة والمسكن الآمن والحياة الكريمة حقوق".

وقبل دخول الوزير ورئيس الأعلى للإعلام، جرى توزيع كتيب الكليات الست، من إعداد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على الحضور والصحفيين والإعلاميين.

وتتضمن المبادرة 21 موضوعا، بينها الشائعات، والأخبار الزائفة، والوطنيون، والإجراء، والمتجرئون على الفتوى، والقيم الدينية والقيم الإنسانية، والاجتهاد الجماعي في القضايا الكبرى، والجمعيات الدينية ودور الحضانات المرخصة، والتطرف الإلكتروني، والجمعيات الدينية واختراق دور النشر.

وأوضح بيان المجلس أنّه سيتم طرح الاستراتيجية من خلال صالونات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والندوات والمحاضرات والدورات التدريبية والإصدارات ومركز التدريب والتثقيف، ويقترح توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والأوقاف والتعليم والتعليم العالي وعمل مطويات ثقافية وإصدارات خاصة، بحسب بيان المجلس.