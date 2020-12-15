ختام فعاليات ملتقى الأقصر الدولي للتصوير الخميس

تختتم فعاليات الدورة الـ13 من ملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الخميس المقبل في الخامسة مساء، والذي يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

ويكرّم الملتقى خلال الدورة الحالية، الفنان التشكيلي الدكتور مصطفي عبدالمعطي، أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية.

حصل عبدالمعطي علي بكالوريوس الفنون الجميلة قسم التصوير عام 1972، كما حصل على درجة الأستاذية في الفنون من أكاديمية سان فرناندو بمدريد عام 1977، شغل العديد من المناصب منها وكيل وزارة الثقافة والمشرف العام على المركز القومي للفنون والآداب (المركز القومي للفنون التشكيلية فيما بعد) عام 1980 حتى 1988، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما عام 1988 وحتى عام 1996.

وأنشأ عبدالمعطي قاعة النيل (1984)، بينالي القاهرة الدولي (1984)، جناح مصر بمتحف تيتوجراد، مجمع محمود سعيد للمتاحف، متحف الفن الحديث بالقاهرة (1985)، تجهيز دار النسجيات بحلوان، كما نظم العديد من المسابقات الفنية السنوية منها: مسابقة مختار في النحت، مسابقة تصوير الموضوعات المتعددة، حصل على جائزة الدولة التقديرية في الفنون عام 2001، وله العديد من المعارض داخل مصر وخارجها، منها إيطاليا، الولايات المتحدة الأمريكية، بلغاريا، إسبانيا والكويت.

يذكر أنّ الدورة الـ13 من الملتقى، انطلقت في 3 ديسمبر الحالي، ويشارك فيها الفنانين المصريين: فيروز سمير، وليد قانوش، هاني رزق، وائل درويش، أحمد عبدالفتاح، محمد عيد، منال مبارك وأماني موسى، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية).

كما يشارك من شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبوالعزم، أحمد الشافعي، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبدالجواد، سارة الطنطاوي، أسماء جنيدي، نهلة درويش، أحمد مجدي، أمنية السيد، يارا حاتم شافعي.