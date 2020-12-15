8 شروط لصرف مساعدات مالية لمتضررى السيول وانهيار العقارات

شهدت منطقة الجمرك في محافظة الإسكندرية، انهيار عقارين بشارع الحجاري، اليوم الثلاثاء، دون حدوث أي إصابات، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.

توفر 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية

ومن جانبها أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، استعدادها الكامل لمساعدة الأسر المنكوبة إثر الحوادث، وانهيار العقارات، موضحة أنّ لديها 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف مساعدات مالية، "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث مثل "حالات الفيضانات، السيول، الزلازل، الانهيارات، الغرق، الحريق، الحوادث والتصادمات وغيرها".

وأكدت التضامن أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

شروط صرف المساعدات المالية

تصرف المساعدات المالية بشرط توافر المستندات التالية:

- شهادة وفاة للمتوفين بسبب الحادث.

- تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة للإبلاغ عن الحادث فى خلال (60) يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة:

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ​و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي فى حالة الانهيارات المنزلية.

- تقرير زراعي فى حالة حدوث خسائر فى الأراضي الزراعية.

- تقرير بيطري فى حالة نفوق الماشية.​

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعى، أن مهام لجان الإغاثة بمديريات التضامن المنتشرة بالمحافظات، تتمثل في الإبلاغ عن الحوادث فور وقوعها، وحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات غير المؤمن عليها وصرف المساعدات المالية بعد عمل الأبحاث الميدانية اللازمة، بالإضافة إلى صرف مساعدات الإغاثة في حالات الوفاة والإصابة ومصروفات الإعاشة، وتقدير الخسائر في الممتلكات وعمل الأبحاث الاجتماعية للأسر المضارة لصرف مساعدات الدعم النقدي حال الاستحقاق.