برلمانية: "مدخلناش المجلس علشان احنا ستات.. هنخدم مصر كلها"

قالت مايسة عطوة عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع جاسمين طه ونهى عبدالعزيز ببرنامج "السفيرة عزيزة"، على شاشة "DMC"، إن المرأة إذا دعمت المرأة، مصر كلها ستكون بخير، ونفتقد أن تدعم المرأة المرأة، "ولما تدعم المرأة المرأة هيقدمو كل الخير لبلدنا، وإحنا مش جايين علشان إحنا ستات.. إحنا جايين نخدم مصر كلها".

وقالت الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، أمس الاثنين، إن البرلمان المقبل سيشهد وجود عناصر كثيرة تمثل المرأة المصرية، موضحة: "الكثير من الناس ينتظرون دورا مهما للمرأة المصرية التي حازت على نسبة كبيرة من مقاعد البرلمان، وهو فرصة لأن القيادة السياسية مقتنعة بأهمية الدور الذي تقوم به المرأة المصرية".

وجهت الحديدي رسالة إلى النائبات بالبرلمان، قائلة: "خدتوا فرصة غير مسبوقة.. يا تنصرونا يا تخيبونا.. ليس فقط في قضايا المرأة فقط.. وأنتظر منك دعم قضايا المرأة، ويكون لكي رأي ودور في القضايا الأخرى، ووجودكن فرصة وأيضا اختبار.. إذا فشلت المرأة وتراجع دورها.. وخيبتوا أملنا يبقى خيبتوا أمل جيل في العمل السياسي".