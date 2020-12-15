شارك الأسرة في البحث عنها.. قاتل "حافظة القرآن" نفذ الجريمة بعد الاغتصاب

كشفت تحريات المباحث، عن أن قاتل الطفلة فاطمة حبيب إبراهيم "10 سنوات"، في قرية قمن العروس ببني سويف، اغتصبها قبل أن يقتلها بعدة أيام، وعندما هددت بفضحه، قتلها وألقى جثمانها في منزل مهجور بجانب منزلها في الواسطى خوفًا من الفضيحة.

وأكدت تحريات المباحث، وتحقيقات النيابة العامة، أنه تم العثور على جثمان الطفلة بتاريخ 12 ديسمبر الجاري، ملقى بمنزل مهجور جوار مسكنها بمركز الواسطى، فانتقلت لمناظرته ومعاينة محل العثور عليه، فتبينت الجثمان لطفلة في مقتبل عمرها مصابة بخدوش برقبتها واحمرار بالظهر، وتبينت أن المكان الذي عثر على جثمانها فيه غير مأهول تحت الإنشاء، وقد عثر بسطحه على قطعة قماشية متسخة جارٍ فحصها.

العثور على جثمان الطفلة في منزل مهجور

وأفادت التحريات، بأنه تم تحديد مرتكب واقعة خطف وقتل المجني عليها، وإلقاء جثمانها بالعقار المهجور الذي عَثرت عليه فيه، وذلك بعدما هددته بفضح أمر إزماعه مواقعتها كرهًا عنها، فأمرت النيابة العامة بضبطه، وباستجوابه أقرَّ بارتكابه الواقعة على نحو ما تقدم، وأنه تظاهر وسط أهلها بالبحث عنها بعد اختفائها، والذين أكدوا وشيخ البلد محل سكنها حسن خلقها وحفظها القرآن الكريم.

وأمرت النيابة العامة، بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها وحدوث ما بها من إصابات، وجارٍ الانتهاء من التحقيقات.

لاحظت الأسرة تأخر الطفلة لعدة ساعات عن العودة للمنزل، واجتمع أهالي قرية قمن العروس، التابعة لمركز الواسطي بمديرية أمن بني سويف، وانتابت أهلها حالة من القلق والخوف، وبدأ الجميع يبحث عنها في بيوت القرية، وتوجهوا للمستشفيات وأقسام الشرطة، وزعم البعض أنها اختطفت على يد مجهول.

قادت المصادفة مزارعا إلى منزل مهجور على أطراف القرية، كان يبحث فيه عن قطع خشبية لإشعال النيران بسبب برودة الجو؛ فعثر على جوال بلاستيك، بداخله جثة طفلة شبه منتفخة، فصرخ قائلا: "الحقوني في واحدة ميتة في البيت المهجور".

ابن خالتها اغتصبها ثم قتلها

ونجح ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، في كشف لغز العثور على جثة الطفلة "فاطمة"، ملقاة في منزل مهجور، وبها آثار خنق؛ إذ تبين أن وراء الجريمة ابن خالتها، 17 عاما، ودلت التحريات أنه استغل تواجدها بمنزله، ثم خنقها وحمل الجثة وألقى بها في المنزل المهجور.

وكشفت تحريات المباحث أن الضحية حافظة 25 جزءا من القرآن الكريم، وأنها يوم الواقعة كانت في "كُتاب القرية" تستكمل الحفظ، وطلبت من المحفظة الاستئذان بسبب موعد درس، وعادت إلى منزلها عقب صلاة المغرب، والتقت والدتها ثم ذهبت لمنزل خالتها التي كانت تعد الخبز، واختفت بعدها.

وكشفت التحريات أن وراء الجريمة ابن خالة الضحية "ع. ا"، 17 عاما، طالب، وأنه أقدم على خنقها وإلقائها داخل منزل مهجور، ووضع عليها جوالا بلاستيكيا؛ بعدما هددته بفضحه عقب اغتصابها.

محافظ بني سويف يعزى أسرة فاطمة

من جانبه، تواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بشأن مستجدات حادث مقتل الطفلة، مطمئنا على سير التحقيقات في الجريمة التي أفجعت الجميع تجاه طفلة عمرها 10 سنوات.

وتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي لأسرة الطفلة، داعيا المولى عز وجل أن يلهم ذويها الصبر والسلوان، ومعربا عن حزنه الشديد للحادث الأليم والفاجعة التي تعرضت لها الطفلة.