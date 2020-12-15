عبور سيارة للسكة الحديد بين محطتى قنا والأشراف أثناء مرور قطار دون خسائر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه بتاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر، وأثناء عبور سيارة نصف نقل رقم (ص ق ل 8146) للسكة، بين محطتي قنا والأشراف من مكان غير معد للعبور، وأثناء مرور قطار 935 الأقصر/ الإسكندرية، تمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالعربة، ولم تسفر الواقعة عن أية تلفيات أو تأخيرات على الخط، وتم تحرير محضر شرطة بالواقعة.

وعلى الفور وجّه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بصرف مكافأة للسيد صبري أحمد قائد قطار بالمنطقة الجنوبية، نظرًا ليقظته وتصرفه السريع في مواجهة حدث طارئ وغير متوقع.

وأهابت الهيئة بالمواطنين بإتباع تعليمات السلامة المنظمة من قبل الهيئة وعدم المرور من غير الأماكن المخصصة لذلك، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم وحفاظًا علي سلامة وامان مسير القطارات.