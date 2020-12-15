تنوع حزبي غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية.. عنوان برلمان 2021

عرضت الإعلامية دنيا عصمت، تقريرًا تحت عنوان "التنوع الحزبي عنوان برلمان 2021"، وذلك خلال تقديم برنامجها "اليوم"، الذي يُعرض على "DMC"، حيث ذكر التقرير أن برلمان 2021 شهد أكبر تنوع حزبي في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ويضمن مجلس النواب بتشكيله الجديد تنوعًا حزبيًا غير مسبوق في تاريخ البرلمان المصري بخلاف المستقلين.

وأضاف التقرير، أن هناك 17 حزبًا سياسيًا لهم ممثلون في مجلس النواب 2021 بعدد مقاعد متفاوته، كما أن التركيبة النهائية لمجلس نواب 2021 تؤكد أنه لا يوجد حزب مهيمن داخل المجلس، فحزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية بنسبة تجاوزت فقط الـ 50%، ولم يحصل على ثلثي مقاعد مجلس النواب كما كان في السابق.

وكانت الإعلامية قد استعرضت أبرز إنجازات مجلس النواب الحالي، بعد انعقاد آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير لبرلمان 2015 اليوم، مؤكدة أنه على مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2016، في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخيرة.

وأضافت "عصمت"، خلال تقديمها برنامج "اليوم"، على شاشة "DMC"، أن البرلمان أصدر 891 قانونًا، بواقع 10556 مادة، وأصدر 308 اتفاقيات دولية، بخلاف مناقشته لـ1278 بيان عاجل، و6008 طلب إحاطة، و4133 سؤالًا، و3188 اقتراح برغبة، و تم الإعلان عن نتائج انتخابات النواب 2021 منذ أيام، وهذا البرلمان مولودًا من رحم حالة زخم شعبي.

وأشارت إلى أن الناخبين كانوا يقفون أمام اللجان، وهذا أكبر دليل على حدوث تغيير في المستقبل وفي البرلمان، "برلمان 2021، تم إجراء انتخاباته في 2020، اعتقد إننا كلنا شوفنا معركة المرشحين على مقاعد الفردي في محافظات، ودوائر مصر كانت قد أية ساخنة، كانت شبه مباريات الدوري الإنجليزي صعبة تتوقع نتائجها".

وأوضحت أن مجلس النواب المنقضي، ساهم كتيرًا في مشروعات الدولة وخططها التنموية والاقتصادية والحماية الاجتماعية، ونطمع أن يكون البرلمان المقبل، يقدم الكثير ويساند الشعب في أحلامه وطموحاته، ويساند الدولة المصرية في خططها التنموية.