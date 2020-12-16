كوافيرة تشنق رضيعتها بعد أسبوع من الولادة: معرفش أبوها مين

"خوفت عليها من الدنيا.. ومعرفش مين أبوها"، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل، بتفاصيل شنق رضيعتها عقب ولادتها بأسبوع، وألقت بها في مقلب قمامة، أمام محققي النيابة العامة في الشرقية، بعد القبض عليها بتهمة قتل طفلتها عمدًا.

وأضافت المتهمة، خلال جلسة التحقيق التى استمرت 3 ساعات، "بعد ولادتي بأيام لم أستطع استخراج شهادة ميلاد لطفلتي لا أعلم والدها بسبب علاقاتي مع الشباب فقررت التخلص منها".

واعترفت الأم أمام النيابة العامة بتفاصيل جريمتها، قالت أنها قررت التخلص من طفلتها فور ولادتها، فأحضرت قطعة شاش وخنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة".

وتابعت: "ماكنتش عارفة اتخلص من الجثة فين، فقررت إلقاءها في القمامة"، وبررت المتهمة ارتكاب فعلتها، قائلة: "موتها عشان أريحها من الدنيا ومعرفش مين أبوها، كان ليا علاقات كتير وكنت بمارس الجنس نظير فلوس مع الزباين".

النيابة تحبس المتهمة

قررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وبينت التحريات أن المتهمة سبق اتهامها فى قضايا مخدرات وأداب وسبق إن عاقبتها المحكمة بالحبس لمدة 6 شهور لاتهامها بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى نشر الفسق والفجور.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز ديرب نجم يفيد بقيام أم بالتخلص من طفلتها الرضيعة بخنقها ثم ألقتها في صندوق قمامة بمركز ديرب نجم، بعدما أنجبتها من علاقة غير شرعية، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى ديرب نجم، وحُرر محضر بالواقعة.

تشكيل فريق بحث جنائي

تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وبمراجعة الكاميرات نجح فريق المباحث من تحديد هوية المتهمة، أن الأم تدعى "مروة" 30 عامًا، كما تبين أنها متعددة العلاقات مع الرجال بطريقة غير شرعية وجرى ضبطها، ودلت التحريات أنها تعمل كوافيرة بالقاهرة ولديها محل إقامة بالشرقية، وحضرت إلى المحافظة لتنفيذ جريمتها وذلك بعد ولادتها الضحية بأسبوع.

تم استصدار إذن من النيابة العامة وألقي القبض على المتهمة وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الجريمة.