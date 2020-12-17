الأمطار تضرب سيناء ومطروح والساحل الشمالى: برد وظلام وطوارئ

اجتاحت، أمس، مدينة الإسكندرية أمطار غزيرة مصحوبة برياح باردة، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التى أكدت سقوط أمطار غزيرة ونشاط الرياح على السواحل الشمالية.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، حالة الطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، ودفعت شركة الصرف الصحى، بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر لأعمال النظافة، بنحو 180 سيارة لكسح تراكمات مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق والطرق.

ووفقاً لقرار المحافظ، تم تعطيل الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية، أمس، لإتاحة الفرصة للأجهزة التنفيذية للتعامل مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

ووجَّه المحافظ المواطنين بضرورة توخِّى الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا فى حالة الضرورة القصوى، لافتاً إلى أن موجة الأمطار تصاحبها رياح شديدة جداً.

وأوضح «الشريف» أنه جرى وضع حواجز خرسانية بالنقاط الساخنة بطول الكورنيش، وذلك لمنع خروج الأمواج العالية، التى قد تصل إلى 4٫5 متر.

وشهدت منطقة الجمرك فى الإسكندرية انهيار عقارين بشارع الحجارى، أمس «الثلاثاء»، دون حدوث أى إصابات، بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ، وتبين من الفحص أن كلا العقارين بناء قديم، مأهول بالسكان، وصادر لهما قرارا ترميم ولم ينفذا من قِبَل السكان، وانهيار أجزاء كبيرة منهما دون إصابات.

وتوجَّه فريق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعى بالإسكندرية إلى موقع العقارين، وتبين أن العقار الأول يقطن به أرملة، وابنها وزوجته، والعقار الثانى مقيم به أسرتان من 9 أفراد. ووفقاً لمديرية التضامن الاجتماعى فقد انتقل متضرِّرو العقارين للإقامة طرف ذويهم.

واستمرت الحركة بميناءى الإسكندرية والدخيلة، أمس، رغم التقلبات الجوية، حيث وصلت 4 سفن، بجانب مواصلة أعمال شحن وتفريغ على 34 سفينة، تزامناً مع دخول وخروج 10133 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عدداً من أحياء المحافظة، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الأمطار القادمة، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التى تشير إلى التعرّض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وخلال جولته؛ وجّه المحافظ المواطنين بضرورة توخى الحذر خلال النوة الحالية وعدم النزول إلا فى حالة الضرورة القصوى. لافتاً إلى أن نوة الأمطار ستكون مصاحبة لرياح شديدة جداً.

وتعرضت السواحل الشمالية وخليجا السويس والعقبة لموجة من الطقس السيئ، وشهد عدد من المحافظات، خاصة محافظات الساحل الشمالى وسيناء، موجة من الأمطار والرياح القوية، فى الوقت الذى يتوقع فيه خبراء الأرصاد تعرُّض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وهاجمت الأمطار، أمس، مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالى من مدينة الحمام شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً على الحدود الغربية للبلاد، مروراً بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة، والنجيلة وسيدى برانى.

وخلت الشوارع فى مدينة مرسى مطروح من المواطنين فى ظل موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد على السواحل والمدن الشمالية، وتحذيرات «الأرصاد» من عدم النزول للشوارع إلا للضرورة. وبسبب سوء الأحوال الجوية وحرصاً على سلامة جميع الطلاب، قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، أمس «الثلاثاء»، فى المدارس والمعاهد الأزهرية لجميع الطلاب والمدرسين والعاملين فى الحقل التعليمى. كما قرر «شعيب» تعطيل العمل للسيدات اللاتى لديهن أطفال فى سن الحضانة، باستثناء الصف الأول الثانوى لوجود امتحان تجريبى.

وشهدت مدن وقرى محافظة شمال سيناء هبوب رياح قوية محمَّلة بالأتربة وانخفاضاً فى درجات الحرارة، وتسببت الرياح القوية فى زحف الرمال على بعض الطرق ما بين العريش وبئر العبد والقنطرة شرق على الطريق الدولى العام، وأيضاً على المناطق الممتدة بين العريش والحفن وطريق الحسنة ونخل وصدر الحيطان بوسط سيناء، كما تسببت الرياح فى قطع الكهرباء عدة مرات عن مدينة الشيخ زويد، وأكد قسم الطوارئ بديوان عام المحافظة أنه لم يتلقَّ أى استغاثات من الأهالى، مؤكداً أن طوارئ المحافظة على اتصال مع مجالس المدن والأحياء فى العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء، وأن الأمور طبيعية.

وأعلنت محافظة جنوب سيناء حالة التأهب القصوى لمواجهة الأمطار خشية تحولها إلى سيول، وقال محافظها، اللواء خالد فودة، إن إدارة ميناء شرم الشيخ البحرى قررت غلقه بالتنسيق مع هيئة موانئ البحر الأحمر، بسبب الأحول الجوية، وارتفاع موج البحر. قبل أن تتلقى غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة إخطاراً من هيئة موانئ البحر الأحمر يفيد بعودة فتح الميناء، وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تعرضت منذ أمس الأول لحالة من الطقس السيئ أدت إلى انخفاض درجة الحرارة، ورياح شديدة، ما تسبب فى ارتفاع حركة الموج، وأكد أن جميع الطرق والمطارات تعمل بشكل طبيعى، كما أن ميناء نويبع البحرى يواصل حركة الملاحة ولم يجر غلقه. وتلقت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أمس، إخطاراً من هيئة موانئ البحر الأحمر يفيد بعودة فتح ميناء شرم الشيخ، ويقوم مديرو الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة الجومائية، حفاظاً على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.

وكان ميناء شرم الشيخ البحرى قد أغلق فى تمام الساعة 12 صباح أمس الأول الاثنين وحتى ظهر أمس الثلاثاء، نظراً لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى تتراوح ما بين 20 و25 عقدة شمالية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3 و4 أمتار، واضطراب حالة البحر، مما أدى إلى إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظاً على سلامة الملاحة البحرية.

وكانت محافظة جنوب سيناء تعرضت منذ أمس الأول إلى حالة من الطقس السيئ، وانخفضت درجات الحرارة فى معظم مدن جنوب سيناء ووصلت فى سانت كاترين إلى نحو 5 درجات.

وفى محافظة كفر الشيخ سقطت الأمطار، أمس، على مناطق متفرقة، خاصة المناطق الساحلية كبلطيم ومطوبس والحامول، ولم تؤثر على حركة السير بالطرق الرئيسية والفرعية، وقدمت إدارة المرور عدداً من الإرشادات للسائقين وطالبتهم بتوخِّى الحذر عند السير.

ووجَّه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى بسرعة شفط المياه من الشوارع لضمان وصول المواطنين إلى أعمالهم، وتسيير الحركة المرورية فى الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، وتكثيف حملات النظافة فى الشوارع الرئيسية.

وأعلن المحافظ حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار وسوء حالة الطقس، موجهاً بالتدخل السريع وكسح جميع مياه الأمطار من الشوارع والقرى الأم والتوابع.