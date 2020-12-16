مأساة طفلة معاقة مع جدتيها: واحدة أهملتها والأخرى باعت عذريتها لزوجها

عاشت طفلة من ذوي الاحتياجات، في حلوان، مأساة مبكية، تندى لها الجبين، لكن المؤسف والمؤلم أن جدتيها اللتين هما درع الحماية لها نظرًا لمعاناة والديها من إعاقة ذهنية، كانتا هما سبب مأساتها، فجدتها من الأب أهملتها وتركتها دون رعاية، بينما الأخرى الجدة من ناحية الأم باعت عذريتها لزوجها العرفي الذي تزوجته بعد وفاة زوجها الأول.

قصة الطفلة المعاقة تكشف عن واقع أسري مرير اختفت منه الرحمة من قلب سيدة طاعنة في السن عمرها 64 سنة، وهى الجدة من ناحية الأم التى استغلت مرض الطفلة ومعاناتها من الإعاقة الذهنية، لتقدمها لزوجها العرفي "عربون محبة"، لتتود له بعدم البعد عنها وتطليقها بحجة أنها أصبحت في العقد السابع من عمرها بينما هو عمره 34 سنة فقط.

النيابة تحبس الجدتين

الجريمة المروعة التى ارتكبتها تلك السيدة وزوجها لا تقل عن جريمة الإهمال من قبل الجدة الأولى من ناحية الأب التى أدعت أنها ارتدت ثوب الفضيلة في كشف الجريمة وتحرير محضر بالواقعة في قسم شرطة حلوان، لكن النيابة العامة كانت منصفة في قرارها بحبس الجدتين على ذمة التحقيقات، وقررت ضبط وإحضار زوج إحداهما الهارب.

وبينت التحقيقات أن الطفلة المعاقة عمرها 14 سنة وفى الأسبوع الـ32 من الحمل، ما يعني أنها في الشهر الثامن.

الجدة المحرضة على الاغتصاب: كنت عايزة جوزي معايا

وحكت المتهمة الأولى وهي الجدة من الأم تفاصيل الجريمة النكراء، على مدار 4 ساعات متصلة بتهمة التحريض على اغتصاب حفيدتها المعاقة مدعية أنها انفصلت عن الشاب المتهم الهارب، والذي كان تزوجها عرفيا، ولا تعلم أين عقد الزواج، مؤكدة أنها تزوجت عرفيا بعد وفاة زوجها الأول، ووالد أبنائها الثلاثة، من عاطل يُدعى "أحمد إبراهيم" 34 عاما، ويصغرها بـ 30 عاما، وكانت تتودد له لإكمال زواجهما، بتقديم حفيدتها له، مستغلة فى ذلك عدم إدراكها بسبب إعاقتها الذهنية، ويعيش معها منذ 11 عاما فى نفس المنزل بمنطقة حلوان.

المتهمة: معرفش أن جوزي اعتدى على حفيدتي

وقرر قاضي التجديد المستشار وائل الشوربجي، رئيس محكمة جنح حلوان ىتجديد حبس الجدة لمدة 15 يوما، على ذمة القضية، التي تواجه فيها تهمة المساعدة والتحريض على اغتصاب زوجها العرفي لحفيدتها المعاقة، وواجه "الشوربجي" المتهمة بما هو منسوب إليها، فأنكرت وادعت أنها لم تفعل شيئا خاطئا وحاولت التنصل من القضية بأنها من أبلغت الشرطة بالواقعة بالرغم أن حفيدتها حامل فى الشهر الثامن كما تقدمت شرطة نجدة الطفل ببلاغ رسمي الى جهات التحقيق المختصة.

كما استمعت النيابة لأقوال جدتها لأبيها "المُبلغة"، التي أنكرت الاتهامات المنسوبة إليها، ثم أمرت النيابة العامة بحبسها على ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال وجدد قاضي المعارضات حبسها أيضًا.

التحريات: المتهمة باعت عذريتها لزوجها لإرضائه

وأفادت التحريات أن الطفلة لجأت لجدتها لأمها، للإقامة معها، حيث استغلت الأخيرة إعاقتها، وقدمتها لزوجها العرفي قرابة 18 مرة خلال 3 أشهر،ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على المتهم الهارب زوج الجدة العرفي ومازالت التحقيقات مستمرة .

تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، محضرا استمعوا فيه لأقوال الجدة من ناحية الأب التى اتهمت الجدة الثانية من ناحية الأم وزوجها باغتصاب الطفلة ومواقعتها كرها عنها حتى تسببا فى حملها، وأكدت التحريات التى أجراها النقيب محمود سعداوي، معاون مباحث حلوان، صحة الواقعة، وتمكن من القبض على الجدة الثانية للطفلة.