لأول مرة.. الداخلية تعلن نتيجة القبول بكلية الشرطة في مؤتمر صحفي

تعلن وزارة الداخلية الخميس المقبل، نتيجة القبول للدفعة الجديدة لكلية الشرطة والضباط المتخصيين، خلال مؤتمر صحفي على الهواء مباشرة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ وزارة الداخلية، وذلك بناء على توجيهات رئاسية للإعلان عن الضوابط والمعايير التي تم على أساسها اختيار الطلاب الجدد، على أن يتم ارسال رسالة نصية" و"اتصال تليفوني"، على هاتف الطالب المقبول من أكاديمية الشرطة.

ودعت وزارة الداخلية إلى المؤتمر سيتم عقده غدا الخميس، في الساعة الثانية عشر ظهرا، بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور اللواء أحمد ابراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وذلك بعد اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، نتيجة الطلاب المقبولين للالتحاق بكلية الشرطة 2020 والضباط المتخصيين.

كما حرص وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على ترأس لجنة كشف الهيئة بنفسه، وتابع الوزير أعمال اللجنة والمعايير المتبعة في اختيار الطلاب وأسلوب تطبيق تلك المعايير بما يحقق انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بكلية الشرطة.

وشدد وزير الداخلية خلال الاختبارات على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر، لإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن بما يساهم في تحقيق تطلعات وطموحات الجهاز الأمني، والانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم.وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي،

قد قام بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، لحضور اختبار کشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد2020، وناقش الرئيس عددا من الطلبة المتقدمين حول بعض القضايا على المستويين الداخلي والخارجي، وحول تطلعاتهم المستقبلية للانضمام لجهاز الأمن وللمشاركة في صون أمن البلاد، خاصة في ظل ما طرأ على مجال العمل الأمني من تطورات خلال الآونة الأخيرة ارتباطا بالأحداث العالمية والإقليمية.

ودار حوار مفتوح بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والطلبة الجدد، حيث استمع إلى مدى فهم الطلبة لمختلف الموضوعات الداخلية في مصر، خاصةً تلك المتعلقة بجهود الدولة للنهوض بمنظومة التعليم الأساسي والعالي، وتقديم الخدمات الصحية، والقضاء على الفقر، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، وارتباط تلك القضايا الحيوية بتحدي النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي للدولة، مع دراسة تجارب الدول الاخري المشابهة لمصر، وما حققته من إنجاز تنموي على مدار العقود الماضية بهدف استخلاص الدروس المستفادة.

كما تناول الرئيس خلال مناقشاته مع الطلاب المتقدمين أهمية مبدأ سيادة القانون لفرض النظام في جميع جوانب العلاقة بين المواطنين والدولة، مثل قضية مخالفات البناء والمصالحات، وأكد على أن كل قضايا الدولة تتطلب المعرفة العميقة والوعي والفهم الحقيقي لها من منظور الدولة وليس منظور الفرد فقط حتى يتسنى بلورة الفكر السليم ومن ثم المسار الصحيح للتعامل معها.