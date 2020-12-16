المرأة تضع ميت غمر في التريند.. تصدت لـ"المعزول" وتعرضت لتحرش جماعي

صعدت مدينة "ميت غمر"، بمحافظة الدقهلية، مرتين، تريند مصر، في توتير، خلال شهر واحد، ولعدة أيام متتالية بسبب "سيدة، وفتاة"، الأولى تصدت لرئيس الزمالك المعزول، عند اقتحامه لنادي ميت غمر، ورفض دخول الأعضاء خلال وجوده بداخله، والثانية تعرضت لواقعة التحرش الجماعي في شارع بورسعيد.

بدأ صعود "ميت غمر" عندما وقفت سالي حجازي، من أبناء مدينة ميت غمر، تعترض على تصرفات منع الأعضاء من دخول نادي ميت غمر وتوجهت إلى رئيس الزمالك المعزول أثناء جولته بالنادي قائلة: "يا سيادة المستشار أنت حضرتك ضيف عندنا"، متسائلة: "دا مكان حضرتك؟، باسألك سؤال، مش أنت ضيف عندنا، صح؟ وإحنا أصحاب مكان في نادى ميت غمر، ده نادينا، إزاي إحنا ستات وحريم نقف بره في وسط الشباب، والباب اتقفل علشان خاطر حضرتك جوه، أنا جايه أدخل منعوني وأدخل بالأذن، ليه، واللي واقف على الباب مش من نادي ميت غمر، دا واحد تبع حضرتك".

ورد "المعزول" "لأ أنا صاحب النادي، أنا صاحب نادي ميت غمر، أنا"، وردت سالي: "لو أنت صاحب النادي هاتوقف الستات برة في وسط الرجالة والشباب"، وتدخل أحد الأشخاص في الحوار قائلا: "دي تعليمات النادي مش المستشار"، ثم سألها هو أنت بتصوري ليه، فأوقفت التصوير.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو علىت تويتر وفيس بوك، وصعدت ميت غمر إلى تريند مصر لعدة أيام، ووصف أحد المتابعين السيدة سالي قائلا: "والله العظيم سيدة غمراوية بميت راجل".

وجاء الصعود الثاني لميت غمر، عندما تجمع عدد من الشباب حول فتاة تدعي " ياسمين م. ا.، 23 سنة طالبة بجامعة عين شمس، ووقعت فريسة للتحرش الجامعي بها، ورصدت كاميرات المراقبة في المنطقة تفاصيل ما حدث.

وألقت مباحث قسم ميت غمر القبض على 7 شباب ووجهت لهم النيابة العامة اتهامات بالتنمر، وخدش الحياء، والتحرش الجنسي، وأمر قاضي المعارضات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وصعدت ميت غمر تريند مصر لليوم الثاني ومعه هاشتاج "ادعم بسنت" اسم الشهرة للطالبة ياسمين التي تعرضت للتحرش.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ميت غمر من "ياسمين م. ا" وشهرتها "بوسة حطبة" 23 عامًا، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد تعرضها للتحرش الجماعي من قبل مجموعة كبيرة من الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر مساء الخميس الماضي.

ووجّه مدير الأمن إلى تشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث، للوصول إلي حقيقية الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة، وتم تحديد هوية 8 شباب، تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على باقي المتحري عنهم وهم: "أحمد. س .أ"، " محمد. ه .م" و"محمد. ص .ا."، "مصطفى. ه م." و"محمد. ق .ف"، "عبدالله. أ .م"، و"على. م .ا"

وأكد "شاهد العيان" في تحقيقات النيابة أنه أثناء تواجده في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر، شاهد فتاة تسير في الشارع وترتدي ملابس كاشفة "شبه عارية" ومثيرة، وبدأ الشباب يتجمع حولها وازداد عدد المتجمعين حول الفتاة حتى وصل عددهم إلى العشرات، وبدأ بعضهم لمس جسدها.

وأوضح الشاب في شهادته، أن بعض الشباب تدخل ليدافع عنها وصرخت الفتاة وتمكن آخرون من إخراجها من المكان وانتهى الأمر عند هذا الحد".

من جانبهم نفي الشباب المتهمون، تحرشهم بالفتاة أو معاكساتهم لها، وأنهم وقفوا ضمن الشباب المتجمعين حولها للفرجة فقط، ولم يأتوا بأي ألفاظ أو حركات أو لمسها.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت ليلة رأس السنة الميلادية 2019 واقعة مشابهة، أعقبها انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتويتر، يكشف حدوث واقعة تحرش جماعي بفتاة بشارع الجمهورية بالقرب من بوابة جامعة المنصورة ليلة الاحتفال بأعياد الميلاد .