فيديو.. "عليا أوي" تقترب من 2 مليون مشاهدة بـ"بطل حياتك"

حقق كليب "بطل حياتك" الفنانة "عليا أوي"، نجاحا كبيرا بعد طرحه بأسبوع حيث اقترب من 2 مليون مشاهدة على يوتيوب بعد أن وصل للمركز الرابع فى الترند العام على مصر.

أغنية "بطل حياتك"، من كلمات محمد أنيس وألحان يس جمال وتوزيع كريم عبدالوهاب، وتم تصويرها بطريقة الفيديو مع المخرج الشاب محمد القاضي.

عليا اوي، دخلت مجال الفن بعد أن حققت نجاحا كبيرا فى عالم السوشال ميديا، وأطلقت على نفسها "عليا أوى" كناية عن الثقة بالنفس، وكان اختصاصها تقديم الفيديوهات وتقييم المنتجات التي تقوم بشرائها، وتقدم بعض النصائح للسيدات عن المكياج وكيفية شراء الملابس، ويتجاوز عدد متابعيها المليون و400 ألف شخص عبر حسابها على الفيسبوك.

يذكر أن شهر ديسمبر الجاري، شهد طرح عدد كبير من الأغنيات السنجل التى جاء على رأسها أغنيتان للفنان نبيل شعيل وأغنية للفنان حميد الشاعري.

فيما يستعد الفنان الكبير عمرو دياب لطرح أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، والذى من المقرر أن يتضمن 14 أغنية من بينهم أغنية "محسود" التى يشارك فيها مع الشاعر تركي آل الشيخ.

كما طرح الفنان هشام عباس أغنية جديدة بعنوان "اللي أحنا فيه"، كما طرح الفنان أحمد جمال، أغنية جديدة بعنوان "النهاية"، من ألبومه الجديد مع شركة مزيكا.