اللي أمه بتدعي له أحسن من اللي بتدي له.. أمهات مطربي المهرجانات يتحدثن

"اللي أمه بتدعي له أحسن من اللي أمه بتديله".. هذا هو المثل الذي ينطبق على مطربي المهرجانات الذين نالوا شهرة واسعة خلال الأيام الماضية وحققوا نجاحا كبيرا.

وظهرت أمهات مطربي المهرجانات، حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، في مناسبات مختلفة للحديث عن أبنائهت، وكان آخرهم انفراد جريدة "الوطن"، بحوار خاص مع والدة المطرب عمر كمال.

"الوطن" ترصد لكم تصريحات أمهات مطربي المهرجانات عن أبنائهم، كما يلي:

والدة عمر كمال: أنا معاه مش ضده ومبسمعش الأغاني

انفردت جريدة "الوطن"، بأول حوار مع السيدة منى عباس، والدة المطرب الشاب عمر كمال، وذلك في أول ظهور إعلامي لها، والتي أبدت رفضها للغناء قائلة: "أنا مش معاه ومش ضده وهو ابني وحبيبي وأنا معرفش حاجة عنه وأنا مبحبش أسمع غناء ومبسمعلوش"، وتسائلت: "أنا هسأل سؤال أي أنسان يتمنى يموت وهو بيغني؟"، مؤكدة أنها لم تسمع أغان منذ بداية التسعينيات.

وأوضحت والدة عمر كمال، أنها كانت تتمنى أن يعمل في وظيفة عادية: "كان نفسي يشتغل شغلانة عادية ويبقى مهندس"، مضيفة: "ربنا يحفظه ويبعد عنه ولاد الحرام وربنا يرضى عنه ويرزقه طريق يرضي ربنا ولو طريق الغناء يرضي ربنا يستمر فيه".

وأكدت أنها تتابعه عبر "فيسبوك": "أنا بعرف أخباره زيي زي الناس من الفيسبوك".

وكشفت السيدة منى عباس، عن موقفها من إعلان ابنها التعاون مع الراقصة البرازيلية لورديانا، في كليب "أنتي معلمة"، قبل أن يتراجع عنها، بعد مناشدات الجمهور له.

وقالت والدة عمر كمال،: "أنا من ضمن الجمهور اللي ماكنتش عاوزة لورديانا"، موضحة أنها تتواصل مع ابنها حال إبداء أي ملاحظات على أعماله أو بخصوص نشره صوره عبر منصات المواقع التواصل الاجتماعي.. هو حبيبي بيستجيب لما بطلب منه كده".

وأشارت إلى مطالبتها له أكثر من مرة، بعدم نشر صور سياراته عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما في ظل الانتقادات التي يتلقاها، قائلة: "مفروض مينشرش الصور دي، عشان ماحدش يعرف حجم المعاناة اللي تعرض لها، واشترى الحاجات دي بعد أد إيه.. وفيه ناس بتضايق إنها موصلتش لنفس المستوى اللي وصل له عمر ابني"، متابعة: "ماحدش بيحمد ربنا على اللي هو فيه.. والنعمة اللي في إيده".

والدة حمو بيكا: مفيش أطيب من قلبه واللي في ايده مش بتاعه

والدة بيكا ظهرت لأول مرة في لقاء عبر قناة "المحور" وأثنت على حمو بيكا وقالت: "عامل معايا كل خير"، وأنه طيب القلب، "مفيش أطيب من قلبه، مش عشان ابني والله، طب حتى اسألوا عليه البشرية كلها، طيب وابن حلال اللي في إيده مش بتاعه، مراضيني وفاتح بيتي وبيت إخواته وبيت كل الناس اللي شغاله معاه".

وأضافت والدة بيكا، باكية، أنها لا تتفهم سبب الهجوم الشديد على نجلها، "مش عارفة الكل بيحاربه ليه، كله واقف ضد ابني ليه وأبوه راجل كبير وعيان بالسكر، وأخوه شغال في شركة، وهو شقيان من صغره، طول عمري خايفه على بيكا، الدنيا مش مريحاه، والعالم كله حاطط عليه" مؤكدًا أنها ربته وأشقاءه من الحلال.

وكشفت والدة حمو بيكا عن الدعوة التي تدعو بها لبيكا: "ربنا يكفيك شر ولاد الحرام ويجعل ليك ما عليك يا محمد يا بن حوا وآدم ويجعل الشوية ياما في إيدك ويجعل تدي ومتاخدش وينصرك على مين يعاديك ويكفيك شر ولاد السوء والصحاب"، مؤكدة أن ابنها: "بيعمل الخير ومراضي الغريب والقريب والعالم كله".

وقالت أم محمد، والدة حمو بيكا: "عمره ما شكى لي همه ولما كان أرزقي على باب الله وكان بيجي يديني اللي ربنا بيرزقه بيه أنا كنت بحمد ربنا وبقول الحمد لله ومن يوم ما اشتغل الشغلانة دي أنا مش بنام والسكر جالي والضغط جالي وتعبت من القلق اللي أنا فيه على ابني"، مشيرة إلى أنها هي التي اشترت له توكتوك ليعمل عليه: "أنا روحت جبت له توكتوك شُكك".

وتساءلت أم محمد، عن سبب هجوم الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المستمر على نجلها، مؤكدة أنها تواصلت مع شاكر هاتفيًا واعتذرت له وتأسفت عما بدر من نجلها في حقه، "كلمت هاني شاكر مرتين، وحلّفته برحمة بنته، وقُلت له حقك عليَّا أنا ست كبيرة، سامحه المرة دي".

وأضافت والدة بيكا: "يا أستاذ هاني شاكر حقك عليا، أنا باقول لك تاني أنا ست كبيرة وبتأسف لك، وإذا كان ابني غلط فيك معلش أنا آسفة لك، وحياة رحمة الغالية عندك ساعده واقف جنبه"، حيث ذكرت أن نجلها لم يدخل أقسام شرطة إلا على يد هاني شاكر.

والدة حسن شاكوش: غنى لهاني شاكر وكان مبسوط منه

قالت والدة مغني المهرجانات حسن شاكوش إن نجلها وأصدقاءه يقيمون حفلات خلال الأعياد كل عام في شارع ناهيا، وكل أهالي المنطقة تحضر هذه الحفلات، متابعة: "في حفلة الاستاد العيلة كلها كانوا في البيوت فاتحين التلفزيونات عشان يتفرجوا عليه".

وعبرت والدته، خلال لقاء ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، عن حزنها من قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع ابنها من الغناء وأزمة مهرجان "بنت الجيران".

وقالت والدة حسن شاكوش: "زعلانة، وهما أتأسفوا، هو وعمر كمال، وياريت الأستاذ هاني شاكر يقبل اعتذارهم، ابني بقاله 3 أيام بيروح يرد للناس فلوس عرابين الأفراح، ولما راح النقابة أدوله الوصل اللي اشتغل بيه، واشتغل وبقى تمام وغنا له الحلم الجميل واتبسط منه وقاله أنت حلو يا حسن وتاني يوم قاله أنت وحش يا حسن".