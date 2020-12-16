ضبط صاحب سوبر ماركت يمارس مهنة الصيدلة في سوهاج

نفذ ضباط مباحث التموين في سوهاج، حملة مكبرة لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية لضبط الأسعار والأسواق، وتمكنت الحملة من تحرير 66 قضية، من بينها ضبط صاحب سوبر ماركت لمزاولته مهنة الصيدلة وبيعه أدوية مخدرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بتنفيذ ضباط مباحث التموين حملة أسفرت عن ضبط 66 قضية تموينية تضمنت ضبط "أحمد.ع.ع"، صاحب سوبر ماركت، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، وحيازة وعرض أدوية مخدرة مدرجة بالجدول الثالث، وأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة مجهولة المصدر دون فواتير بقصد الغش والتدليس، وتم ضبط 3160 قرص مجهول المصدر، 670 قرص مخدر.

كما ضُبط "سيد.ح.م"، 53 عامًا، ومدير مسؤول مخبز بلدي، ويقيم بدائرة مركز المنشـة لتصرفه في 17 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء، حيث قدرت فروق الأسعار بمبلغ 9520 جنيهاً، وضُبط أيضًا "محمد.ع.خ"، 59 عامًا، مدير مخبز بلدي، ويقيم شارع عمر بن الخطاب دائرة مركز المنشأة لتصرفه في 17 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء بقصد اختلاس المال العام، حيث قدرت فروق الأسعار بـ9520 جنيهاً.

كما ضُبط "نشأت.ح.خ"، 35 عامًا، صاحب مخبز بلدي، ويقيم بدائرة مركز المنشأة لتصرفه في 15 شيكارة دقيق بلدي من حصة المخبز وبيعها في السوق السوداء بقصد اختلاس المال العام، وقُدرت فروق الأسعار بمبلغ 8400 جنيهاً، وضُبط أيضًا "بيتر.ا.ب"، 22 عامًا، مدير مسؤول بمطعم)، ويقيم دائرة قسم جرجا لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 180 كيلو جرام لحوم (كبدة – سجق – بانيه – كباب).

وضبطت الحملات ايضًا "كريم.ع.ا"، 35 عامًا، مدير مطعم، ويقيم بدائرة قسم جرجا، لحيازة وعرض لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 150 كيلو جرام كبدة بلدي ومستوردة، وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة.