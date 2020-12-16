صندوق تنمية الصادرات ينتهي من مراجعة مستحقات 1137 شركة

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنَّه في إطار المتابعة الدورية لتنفيذ مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، انتهى الصندوق من مراجعة مستحقات عدد 1137 شركة بإجمالي مستحقات 9.9 مليار جنيه وذلك من إجمالي 1580 شركة تقدمت للإستفادة من هذه المبادرة.

وقالت جامع، إنَّ الصندوق قام بإصدار شهادات صرف لعدد 625 شركة بإجمالى 7.6 مليار جنيه، وبلغت قيمة صافي المستحقات بعد خصم كل المديونيات الضريبية والاستقطاعات 7.1 مليار جنيه.

وأشارت جامع، إلى أنَّ هذه المبادرة تستهدف مساندة الشركات الصناعية المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة المصرية، وهو الأمر الذي يؤكّد أهمية قطاع الصناعة والتصدير كقاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

يُذكر أنَّ مبادرة السداد الفوري تتضمن سداد إجمالي مستحقات الشركات المصدرة لدى صندق تنمية الصادرات المستوفاة حتى 30 يونيو 2020 بشكل فوري قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري من خلال البنوك المشاركة وهي: الأهلي ومصر والقاهرة والبنك المصري لتنمية الصادرات مع خصم 15% دفعة تعجيل سداد، وذلك بهدف الإسهام في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.