محافظ الأقصر: المجمع الصناعي الجديد محور تنموي حيوي

استقبل المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والوفد المرافق له، اليوم، بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب المحافظ، وممثلي قطاعات الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والطرق.

وقال المستشار مصطفي ألهم، إن هناك توجيهات رئاسية نحو التيسير والدعم الكامل للصناعة وتشغيل الشباب، من خلال إتاحة فرص حقيقية لإقامة مشروعاتهم الصناعية، في ظل مناخ جاذب للاستثمار، للبدء فورا في الإنتاج.

وأضاف «ألهم» أن المجمع الصناعي الجديد يعد بمثابة محور تنموي حيوي للمحافظة، بجانب الأنشطة السياحية والزراعية والصناعية، التي تتميز بها الأقصر، بوصفها من أكبر المناطق الأثرية، مشددا على أنه تم مراعاة الاشتراطات البيئية كافة في الأنشطة المختارة، والحفاظ على البيئة داخل المجمع الصناعي، نظرا لطبيعة المحافظة كمقصد سياحي عالمي.

وكان رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تفقد وحدات المجمع الصناعي الجديد والمدينة الصناعية بمنطقة البغدادي، في جولة بحضور محمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام لمحافظة الأقصر، واللواء دكتور عماد أبو العزايم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، واللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، والعميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت.

وأشاد اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بمستوى الإنشاءات والمرافق بالمجمع، التي أسست بمعايير عالمية وجاهزة للتشغيل، مضيفا أن المجمع الصناعي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة لأبناء الصعيد، من خلال إتاحة وحدات إنشائية كاملة المرافق للشباب، وجاهزة بالتراخيص كافة.

وأوضح «الزلاط» أنه نفذت تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الأخير للوحدات الصناعية لصغار المستثمرين، بدءا من تخفيض ثمن كراسة الشروط، لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه، كما ألغيت التكاليف المعيارية كافة، وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وإتاحة تقدم المستثمر بالبطاقة الشخصية.

ونوه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أنه تم عقد بروتوكولات تعاون مع 8 بنوك، لتوفير التيسيرات التمويلية اللازمة للمستثمر الراغب في تملك الوحدة، كما أتيح نظام آخر للايجار بالنسبة للمستثمر لمدة 10 سنوات، مضيفا أنه لمزيد من التيسيرات تقرر تحصيل الإيجار بعد 6 شهور من بدء الانتاج، وإتاحة تملك الوحدة للمستثمر المستأجر في أي وقت، حسب رغبته، مع خصم ما دفع من قيمة إيجارية، وذلك من ثمن الوحدة.

كما تم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير الماكينات ومستلزمات الإنتاج لاصحاب الوحدات، بتيسيرات تمويلية، للبدء فورا في الإنتاج.

وأشار اللواء محمد السيد فاضل الزلاط، إلى أنه تم التواصل مع المستثمرين كافة، الذيم سحبوا الكراسات من كل محافظة، وعقدت اجتماعات موسعة خلال الأيام الماضية، والتعرف على مطالبهم، وحل أية معوقات قد تواجههم، والرد على استفساراتهم.