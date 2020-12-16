صندوق العشوائيات: التعديات شوهت مظهر القاهرة.. ونسعى لإحياء التراث

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنّ التعديات والمناطق العشوائية شوّهت مظهر القاهرة بشكل كبير، وأنّ ما حدث في حق القاهرة من تعديات وعشوائيات جريمة.

وأضاف صديق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «هذا الصباح» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تخيلوا أثر معروف ومميز الناس تبني جنبه عشّة، أو الناس تكسر الأثر وتعمل مكانه محلات وحاجات زي دي، كل دي جرائم، ومصر عاوزة تستعيد الأشكال القديمة للمناطق المختلفة وتحيي التراث من جديد».

وتابع أنّه جرى عمل دراسة متأنية لتطوير والحفاظ على التراث والتاريخ والآثار الموجودة في القاهرة، والحفاظ على النسيج العمراني والمهن الموجودة، فضلا عن وجود دراسات من أجل العمل على استعادة التراث واستعادة الأماكن المختلفة التي كانت موجودة في السابق.

وأوضح: «بقيت سعيد جدًا بالتطوير اللي حصل في ميدان التحرير، بقيت أنزل أتمشى فيه، وأقول لزمايلي تعالوا نمتع نفسنا بإننا نشوف الميدان دلوقتي، كل الدمج ده والتطور ده بيحصل بعد دراسات كبيرة جدًا».

واستطرد متحدثًا عن منطقة «مثلث مسابيرو»، أنّ الصندوق تجاوز 60% في بناء العمارات للأهالي فيه، والمشروع سينتهي بنهاية 2021، وسيعود الأهالي من جديد إلى المنطقة بعد نهاية المشروع بالكامل.

وأردف أنّ هناك فكرة مطروحة عن الربط بين القاهرة التاريخية من خلال وسائل نقل تحافظ على البيئة، أو وسائل المواصلات داخل رحلة سياحية للمصريين، وذلك داخل خطة للصندوق خلال الفترة المقبلة، متابعا: «المواطن المصري هيشعر إن كل التطويرات بتحصل عشانه هو مش عشان السياحة الخارجية بس، المواطن لازم يحس إن في حاجات بتتعمل عشانه مش عشان السياحة بس».