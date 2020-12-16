«عميد طب طنطا»: مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى الجراحات

قال الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، إن مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الجراحات الجديدة في طنطا صرح كبير للغاية، بتكلفة تصل إلى 615 مليون جنيه، كتكلفة إنشائية وتجهيزات معمارية وتشطيبات داخلية، كما أنه تم اعتماد 400 مليون جنيه لتوفير الأجهزة الطبية، وتجهيز العمليات، والعنايات المركزة، أي بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه.

وأضاف غنيم، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم»، مع الإعلامية منة الشرقاوي، في برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن المستشفى مخصصة للجراحات وهذا القطاع يشمل نصف التخصصات الطبية.

وأكد أننا «نهتم بأن تكون كل الأقسام ممثلة بطريقة علمية بحثية جراحية على أعلى مستوى، وهناك العديد من الأطباء قادمين من الخارج وحاصلين على زمالات من جامعات أوروبية، بالإضافة إلى الأساتذة في جامعة طنطا».

وتابع بأن هناك طفرة في التعليم لذلك نريد أن نستفيد من هذه الكفاءات وتبني الدولة منشآت طبية متميزة على أعلى تقنية وبمواصفات عالمية، وأعتقد أن هذه المستشفى ستكون نموذج للمستشفيات على مستوى مصر.

وأكمل أن المستشفى بها 68 سرير عناية مركزة وفائقة مصممة ومجهزة على المواصفات العالمية، وأيضا يوجد حوالي 21 قاعة محاضرات للطلاب سواء طلاب الدراسات العليا أو الدارسين في كلية الطب، بالإضافة إلى تكامل الجهود ما بين التخصصات البينية وجراحات المناظير ما بين كل التخصصات سواء الجزء العلوي أو الأسفل من الجهاز الهضمي، مؤكدا على أن ترابط التخصصات من الأشياء التي تميز المستشفى والبنية التحتية لها وفقا لمعايير الجودة العالمية وهذا إنجاز يحسب للدولة على دعمها لجامعة طنطا.