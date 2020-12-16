شاب يستغل تليجرام للترويج للسياحة الشتوية الداخلية بالأقصر

فى لفتة مميزة أقدم الشاب الأقصري محمود عبدالفتاح، على تحويل الضجة الأخيرة التى أحدثها تطبيق «تليجرام» بمصر وحول العالم إلى فائدة لتخدم حركة السياحة الداخلية بمحافظة الأقصر، عبر إنشاء قناة على التطبيق تحمل اسم luxor city، لتسليط الضوء على كافة المعالم الآثرية والسياحية، وتقديم دعم كامل لكافة المشتركين بها لتسهيل زيارتهم للأقصر وأسوان فى رحلات سياحية داخلية خلال الموسم السياحى الشتوي وأعياد رأس السنة.

وقال الشاب الأقصري محمود عبد الفتاح مصطفى، البالغ من العمر 30 سنة، إن كافة تطبيقات «سوشيال ميديا» والإنترنت لها استخدامات جيدة وسيئة، مشيرًا إلى انه بعد الضجة الأخيرة التى أحدثتها شركة «تليجرام» عبر إضافتها لخاصية الحصول على الأرقام الشخصية للآخرين من أجل التعارف وغيرها، فقد قرر برفقة عدد من شباب الأقصر الاستفادة من التطبيق بطريقة أفضل عبر إنشاء قناة تجمع الآلاف من شباب الأقصر وأسوان والصعيد من أحبته ومعارفه، وكذلك دعوة جميع شباب الجامعات الكبرى وغيرها من أبناء الوجه البحري للمساهمة فى الترويج لتنشيط حركة السياحة الداخلية.

ويضيف عبد الفتاح، أنه مع قدوم رأس السنة الميلادية والموسم السياحى الشتوي، قرر الاستفادة من تطبيق «تليجرام» وقيام الآلاف من شباب مصر بتحميله مؤخراً، وإنشاء قناة تهدف إلى تنشيط حركة السياحة الداخلية في الأقصر، ونشر صور كثيفة لسحر وجمال المعابد الفرعونية، موضحًا أن القناة على التطبيق تهدف إلى التواصل مع شباب بالجامعات الكبرى بالقاهرة والإسكندرية والقاهرة في الوجه البحري لتنظيم زيارات للمعابد والمعالم السياحية.

وأوضح الشاب الأقصري، أنه تم التواصل مع عدد من الشباب في محافظات مختلفة بمصر عبر خاصية «التتبع»، وجارى التواصل مع عدد من شباب المشاهير و«اليوتيوبرز» وغيرهم فى الأقصر وأسوان لدعم الفكرة، بجانب نشر تفاصيل الفنادق والمطاعم وحجوزات المعابد والنيلية والبالون وغيرها للتسهيل على الشباب زيارة الأقصر فى فصل الشتاء لتنشيط السياحة الداخلية، موضحًا أنه بعد نجاح الفكرة سيتم تعميمها على مصر بأكملها بجروب جديد يحمل اسم «السياحة بمصر».