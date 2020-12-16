أمطار رعدية غزيرة تضرب الدقهلية

هطلت أمطار غزيرة علي مناطق متفرقة من محافظة الدقهلية اليوم، مع سماع الرعد والبرق في سماء المحافظة، وغرقت شوارع عدد كبير من القري في مياه الأمطار وظهرت برك المياه بها.

وفي سياق متصل، تابع اليوم المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، مع عدد من قيادات الشركة؛ أعمال إصلاح خط مياه قطر 10 بوصة (بلاستيك) بتقاطع شارع الجمهورية مع شارع بورسعيد، بمدينة المنصورة وذلك بالاستعانة بأفراد ومعدات الشركة.

وشدد على إنهاء الأعمال بأسرع وقت ممكن؛ حتى لا تتأثر الخدمة لدى المواطنين، أو حركة المرور بالمنطقة، وتابع الأعمال حتى انتهائها.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئًا نهارًا وباردًا ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.