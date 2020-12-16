«برد ديسمبر» ينعش سوق أدوية الإنفلونزا

سجّل شهر ديسمبر الجاري انتعاشة كبيرة فى مبيعات أدوية البرد وكورونا، بنسبة تجاوزت 20% بالمقارنة بالأشهر الثلاثة الأخيرة.

وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إنَّ سوق الدواء، شهد نموًا منذ بدء خلال شهر ديسمبر الجاري، بسبب زيادة حالات الإصابة بالموجة الثانية بفيروس كورونا المستجد، الذي يعد من أشرس الموجات تأثيرا على حياة الإنسان.

وأرجع رئيس شعبة الأدوية لـ«الوطن»، أسباب الإقبال لشراء الأدوية لمواجهة موجات البرد القارس، ونزلات البرد من جانب المواطنين، إلا أنها الأقل بالمقارنة بالموجة الأولى.

وأشار إلى أن البلاد قامت منذ فترة، بتأمين الاحتياجات وخاصة أدوية «فيتامين سي والزنك والمكملات الغذائية ومسكانات مثل الباراستيمول»، وبعض مضادات الحيوية مثل الزيثروميسن والكلورو كين أقراص، من خلال الاستيراد لتأمين الدولة لاحتياجاتها من المادة الخام، ورفع المخزون الاستراتيجي من 6 أشهر لـ12 شهرًا، مع توفير أكثر من 40 بديل لأي دواء، لم يتوفر في سوق الأدوية.

وأكّد أنَّ شركات الدواء المصرية، تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة، ووضع مخزون استراتيجي كاف لديها، مشيرًا إلى أنَّ كل دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا، والتي أثبتت إيجابية على بعض الأفراد في دول أخرى

وأضاف أن سوق الدواء لأول مرة في تاريخه، يحظى بتوافر كل أصناف أدوية البرد، والأدوية الخاصة بالبروتوكول العلاجي لفيروس كورونا.

فيما أشار إلى وجود ضخ متواصل لأدوية كورونا، منها 12 مليون عبوة «ازوزيزروماسين كبسول، مليون ازويزروماسين شراب»، مليون وتسعمائة ألف عبوة بارسيتمول شراب، و24 مليون شريط بارسيتمول أقراص، و22 مليون شريط فيتامين سى، و14 مليون عبوة زينك، تم ضخه هذه الأدوية في الأسواق من شهر يونيو 2020.

ويشار إلى أن الحكومة وشركات الأدوية للموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قد استعدت بتوفير مخزون استراتيجي يكفى من 9 حتى 12 شهرا، يتضمن الأدوية الخاصة بكورونا والأمراض المزمنة.