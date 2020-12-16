العثور على قطعة أثرية ثمينة داخل علبة سيجار في اسكتلندا

كشفت الإذاعة البريطانية عن عثور مواطنة مصرية على قطعة أثرية مصرية ثمينة، مفقودة منذ عشرات السنوات، في صندوق سيجار في جامعة أبردين الاسكتلندية.

وذكرت الإذاعة أن هذا الاكتشاف سيساعد في معرفة المزيد من المعلومات عن الهرم الأكبر مشيرة الى أن هذه القطعة خشبية صغيرة لكن "مهمة للغاية"، وأصبحت حاليا مفتتة، وعمرها أكثر من 5000 عام.

ولفتت الى أن عبير العداني، الأمينة المساعدة بالجامعة، عثرت على قطع الخشب أثناء مراجعة العناصر الموجودة في مجموعة آثار آسيا. وقالت عبير: "أنا عالمة آثار وعملت في الحفريات في مصر، لكنني لم أتخيل أبدا أن أجد شيئا مهما من آثار بلدي هنا في شمال شرق اسكتلندا".

وبدأت الحكومة المصرية في خطة وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح المتحف المصري الكبير المرتقب افتتاحه خلال العام المقبل. يقام المتحف المصري الكبير على مساحة حوالي 500 ألف متر مربع، ويغطي المبنى نحو 186 ألف متر مربع، ويسع لعرض 100 ألف قطعة أثرية تمثل حضارة مصر منذ ما قبل التاريخ وحتى العصرين اليوناني والروماني في مساحة 92000 متر مربع.

وتعمل الحكومة المصرية على قدم وساق للانتهاء من تدشينه لدعم حفظ وترميم التراث الثقافي والتاريخي، وتشير التوقعات إلى أن المتحف سيحوي ويعرض أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، بينها المجموعة الكاملة لآثار الملك توت عنخ آمون، متضمنةً القناع الذهبي، وعلى الرغم من تدشين عدد غير قليل من المتاحف في شتى المحافظات المصرية على رأسها الإسكندرية والأقصر وأسوان فإن الحكومة المصرية تعول على المتحف المصري الكبير في تطوير صناعة السياحة وخلق فرص العمل في مصر، ومن ثمّ دعم التنمية الاجتماعية.