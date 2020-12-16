عاجل.. القبض على ضابط شرطة سابق بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة بالعجوزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على ضابط شرطة بالمعاش، لاتهامه بحيازة رشاش وأسلحة نارية مختلفة وذخيرة دون ترخيص، في منزله، أثناء تنفيذ حكم قضائي بالعجوزة.

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن المحكمة أصدرت حكما بتسليم عقار بشارع القدس فى العجوزة لصالح أحد البنوك، وذلك في الدعوى التي أقامها البنك ضد المتهم، وهو ضابط شرطة بالمعاش، ويمتلك إحدى الشركات.

وأضافت التحريات، أن قوات الأمن توجهت إلى العقار محل النزاع لتنفيذ الحكم القضائي، وأثناء تفتيش العقار، عثرت على بندقية آلية وبندقية خرطوش، و2 طبنجة، ورشاش، وأجهزة لاسلكي، و3 قطع سلاح أبيض، كما تبين هروب المتهم.

وتمكنت الشرطة، من تحديد مكان اختباء وهروب الضابط المتهم، داخل كمبوند بأكتوبر، وأعدت أكمنة ثابتة ومتحركة، تمكنت إحداها من رصده والقبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى تباشر التحقيقات.. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا.