السجن بين أربع سنوات ومؤبد للمدانين في الهجوم على «شارلي إيبدو»

بعد جلسات استمرت ثلاثة أشهر، أصدر القضاء الفرنسي، الأربعاء، أحكاما بالسجن تتراوح بين أربع سنوات والمؤبد، للمدانين في هجمات 2015، ضد صحيفة «شارلي إيبدو» الساخرة، ومحل لبيع الأطعمة اليهودية، بحسب ما ذكرت «فرنسا 24».

وقضت بالسجن 30 عاما للمتهم الرئيسي علي رضا بولات، بعد إدانته بتهمة التواطؤ في الجرائم الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي، وأميدي كوليبالي، واستهدفت مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة، ومتجرا يهوديا.

ووُصف بولات، بأنه الذراع اليمنى لمنفذ الهجوم على المتجر اليهودي. وهو فرنسي من أصل تركي يبلغ 35 عاما، وأدين بتهمة «التواطؤ ولعب دور أساسي» في التحضير للهجمات، بحسب المحكمة.

وحكمت على حياة بومدين، وهي رفيقة أميدي كوليبالي، بالعقوبة نفسها من دون إمكانية الإفراج عنها قبل أن تمضي ثلثي العقوبة.

والأحكام عموما أقل مما طلب الإدعاء إنزاله وهو السجن مدى الحياة لاثنين من المتهمين وخمس سنوات إلى 30 سنة لـ12متهما آخرين، معتبرا أنهم لعبوا "دورا أساسيا" في تنفيذ الاعتداءين الجهاديين.

والعقوبة الأشد وهي السجن مدى الحياة صدرت في حق محمد بلحسين، الذي حوكم غيابيا ويعتقد أنه توفي في سوريا. ودانت المحكمة منفذ الهجوم على المتجر اليهودي أميدي كوليبالي، بتهمة "التواطؤ" في جرائم إرهابية، وأعلنت محامية الدفاع عنه إيزابيل كوتان-بيري، فور انتهاء الجلسة، عزمها استئناف الحكم.

ودانت المحكمة ثلاثة متهمين آخرين، جميعهم مقربون من أميدي كوليبالي، بتهمة الارتباط بمجرمين إرهابيين، بعدما رأت أنه يستحيل أن يكونوا غير مدركين لطبيعة مخطط منفذ الهجوم على المتجر اليهودي.

وحكم على عمار رمضاني، بالعقوبة الأشد من بينهم، وهي السجن 20 عاما، من دون إمكانية الإفراج عنه قبل أن يمضي ثلثي العقوبة.