"المركزي الأمريكي" يثبت أسعار الفائدة

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيراً إلى أنه سيحافظ على شراء السندات حتى يحقق الاقتصاد تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.

أسعار الفائدة من صفر إلى 0.25%

وأضاف الفيدرالي في بيان السياسة النقدية الصادر اليوم الأربعاء، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر إلى 0.25 %، وفقاً لتوقعات المحللين.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي على التزامه باستخدام كافة أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الصعب بسبب فيروس كورونا، وبالتالي تعزيز الحد الأقصى من أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وأكد المركزي الأمريكي أن مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس، مشيراً إلى أن أزمة الصحة العامة سوف تستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم على المدى القريب، كما تشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية على المدى المتوسط.

وأضاف الفيدرالي أنه يتوقع أنه سيكون من المناسب الحفاظ على معدلات الفائدة كما هى حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع الحد الأقصى للتوظيف وارتفاع التضخم إلى 2% أو تجاوزه بشكل معتدل لبعض الوقت.

وذكر المركزي الأمريكي أنه سيواصل شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات شهرياً حتى يتم إحراز مزيد من التقدم نحو تحقيق أهداف التوظيف واستقرار الأسعار.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، أشار الفيدرالي إلى أنه سيواصل مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، مضيفاً إلى أنه سيكون على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف البنك المركزي.

المركزي المصري في الطريق

وتبحث لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الأخير خلال عام 2020، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس المقبل 24 ديسمبر.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تخفيض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس بنسبة 0.5% ليصل إلي 8.25 ٪، 9.25و ٪، و 8.75٪ على الترتيب.