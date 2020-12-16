الهاشمي رئيسا للجنة تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020

اختار أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، الدكتور سالم بن الهاشمي لبيض نائب رئيس اللجنة، لرئاسة اللجنة المعنية بإعداد مشروع تقرير الحالة السياسية في العالم العربي لعام 2020.

وهنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور سالم لبيض، على الثقة التي حاز عليها من أعضاء اللجنة، معرباً عن خالص أمنياته بالتوفيق والسداد في رئاسته لأعمال هذه اللجنة وأداء المهمة المنوط بها.