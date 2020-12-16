جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة مع مصري قادم من الخرطوم

تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين، برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها، بالمخالفة لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، وبناء على مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من النقيب محمد بكري بإدارة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل بوحدة المفرقعات، وماركو جرجس بإدارة الأمن الجمركي، مفادها اعتزام الراكب «ا. ا. م» مصري الجنسية، والقادم من الخرطوم، تهريب عدد من الهواتف المحمولة.

23 هاتفا محمولا ماركات وأحجام مختلفة بحوزة الراكب

وبالعرض على أحمد الصاوي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هشام علي وأحمد الطيب وأحمد جبريل، مأموري التفتيش، بمعاونة كل من نصر الدين رضوان ومحمد إبراهيم، لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية، فتبين وجود 23 هاتفا محمولا ماركات وأحجام مختلفة وكمية من السماعات والشواحن وسماعات الـ«إيربود»، مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

التعويضات المستحقة 459 ألف جنيه

وقرر أحمد جعفر عطيتو مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2020، وحرره أحمد إبراهيم، وجرى إحالة المحضر إلى النيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر والمنطقة الجنوبية الأحمر، وأشرف زيتون مدير عام الإدارة العامة للأمن الجمركي، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.