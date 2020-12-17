استثمارات وتبادل سياحي.. ما حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات؟

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأجريت جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تناولت كافة جوانب العلاقات بين البلدين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وترتبط دولتا مصر والإمارات بعلاقات راسخة تكللت بزيارات متبادلة بين قياداتها بلغت نحو 22 زيارة منذ 2014، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

الصادرات المصرية للسوق الإماراتية

وتمثل مصر الشريك التجاري السادس عربياً للإمارات والشريك الـ21 عالمياً، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربياً لمصر والعاشر عالمياً، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الإماراتية في أجهزة التليفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة، فينا تضمنت الواردات المصرية من الإمارات أنابيب نقل النفط والأدوية والبولى بروبلين والبولى إيثيلنى والبولي إيثيلني للاستخدامات الطبيـة والمصنوعات من الحديد والصلب والسكر المكرر، بحسب المرصد المصري.

يُمكن القول أن صادرات مصر إلى الإمارات شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بنحو 86.4% منذ 2015 وحتى 2019؛ إذ سجلت ارتفاعًا من 1.11 مليار دولار إلى 2.07 مليار دولار.

كما سجلت الواردات المصرية من الإمارات ارتفاعًا أيضًا ولكن بنسبة أقل تبلغ 19.4% فقط من 1.49 مليار دولار خلال 2015 حتى 1.78 مليار دولار في العام الماضي.

وبهذا نجد أن الميزان التجاري بين الدولتين يصب لصالح الاقتصاد المصري حيث تجاوزت قيمة الصادرات المصرية للإمارات قيمة واردتها من هناك عدا عام 2015.

تعتبر العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والإماراتي من العلاقات الراسخة، وهو ما انعكس بصورة جلية في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المباشرة والمنح والمساعدات وعدد الزيارات المتبادلة فضلًا عن التبادل السياحي بين الدولتين.