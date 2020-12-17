إصابة وزير الداخلية الأمريكي بكورونا

أصيب وزير الداخلية الأمريكي ديفيد برنهارت بفيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض «كوفيد-19»، ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن متحدث باسم الداخلية الأمريكية تأكيده في رسالة أن نتائج فحص برنهارت،51 عامًا، جاءت إيجابية أمس الأربعاء، مشيرًا إلى عدم ظهور أي أعراض لدى الوزير.

وذكر المتحدث الأمريكي، أن برنهارت يواصل أداء مهامه من الحجر الصحي، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ويأتي ذلك بعد يوم من دخول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الحجر الصحي بعد اكتشاف مخالطته شخصًا مصابًا بـ«كوفيد-19» مؤخرًا.