مسؤول تركي يزعم: عقوبات واشنطن لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع

زعم رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، اليوم، إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية.

وأضاف دمير خلال حديث لوسائل إعلام تركية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أثبت بصموده أن تركيا ليست دولة تخضع للإملاءات.

وأوضح المسؤول التركي، أن منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية التي اشترتها تركيا تعد أفضل منظومة صاروخية مقارنة مع نظيراتها.

وأضاف رئيس الصناعات الدفاعية التركية: "مشاريعنا تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أيا منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات"، على حد قوله.

أوغلو: تركيا لن تتراجع عن شراء «إس-400» رغم العقوبات

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن فرض واشنطن عقوبات على أنقرة قرار خاطئ سياسيا وقانونيا واعتداء على السيادة التركية، ولا يمكن حل المشاكل عن طريق فرض العقوبات، على حد تعبيره.

وأضاف أوغلو، في مقابلة مع قناة "كانال 24" التركية، أن بلاده لن تتراجع عن امتلاك منظومة «إس400» الصاروخية الروسية، رغم العقوبات وستتخذ خطوات مماثلة بعد تقييم العقوبات الأمريكية المفروضة، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار الوزير التركي، إلى أنه يمكن أن تعود العلاقات إلى طبيعتها بين تركيا والولايات المتحدة إذا لبت الولايات المتحدة التطلعات التركية بشأن السياسة السورية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت الاثنين الماضي عن فرض عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية «إس إس بي» SSB وفقا للمادة 231 من «قانون مكافحة خصوم أمريكا» كاتسا CAATSA لشرائها منظومات «إس-400» الروسية للدفاع الجوي.