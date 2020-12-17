تفاصيل المشهد المحذوف من «الفلوس» للفنانة زينة (فيديو)

نشر المخرج سعيد الماروق، مشهد محذوف من فيلم «الفلوس»، جمع بين الفنانة زينة، والفنانة التونسية عائشة بن أحمد، وفي المشهد اشتكت كلا منهما من الوحدة والاشتياق لبعضهما البعض، وسرد الذكريات التي جمعتهما سويا، وانتهى بـ«حضن وبوسة»، وعلقت الفنانة زينة، على المشهد المحذوف، بقولها: أيه الحاجات الحلوة دي، طلع امتى المشهد ده؟

فيلم «الفلوس» طرح بدور العرض السينمائي في شهر ديسمبر عام 2019، بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، تأليف محمد عبدالمعطي، إخراج سعيد الماروق.

وطرح المطرب تامر حسني عبر قناته الخاصة باليوتيوب، أغنية دعائية لفيلمه «الفلوس»، والتي تحمل عنوان «حلو المكان»، من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد يحيى.

قالت الفنانة زينة، إن أبناءها تعرضوا لرعبٍ شديد في الشهور الأخيرة، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحرجت زينة، مُذيع إماراتي، بسؤاله لها: ولادك.. أخبارهم إيه؟، لتُرد عليه بابتسامة خفيفة، بقولها: أخبرك عنهم ليه؟.. أنت مين؟، ليطرح عليها سؤالًا جديدًا بقوله: حال وجود رغبة لديهم بدخول مجال التمثيل.. هل ستقفي ضدهم؟، لتُحرجه مجددًا قائلة: أنت هتكون ضامن تعيش وقتها؟.. وبعدين هم رجالة ويعملوا اللي هم عاوزينه.

وحاول المُذيع الإماراتي، الخروج من هذه المواقف المُحرجة، إذ جدد سؤاله، بقوله: هل لديهم مواهب جديدة بعيدة عن الفن؟، لتُحرجه مرة أخرى، بقولها: سيبهم في حالهم.. أنت عاوزهم يتحسدوا؟.

ومع بداية شهر ديسمبر الجاري، أقامت الفنانة زينة دعوى قضائية جديدة أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، ضد الفنان أحمد عز، وتطلب فيها زيادة مبلغ النفقة الشهرية إلى 60 ألف جنيه شهريا بدلا من 30 ألف جنيه التي ألزمته بها المحكمة، العام الماضي.

وقالت زينة في صحيفة دعواها إن دخل أحمد عز، زاد بنسبة 100% العام الحالي، بحسب ما جاء في صحيفة الدعوى، وطلبت مضاعفة مبلغ النفقة وزيادته بنسبة 100%، ونظرت محكمة الأسرة بمدينة نصر الدعوى، وقررت تأجيلها لجلسة 22 ديسمبر الجاري، للإعلان.

وفي مايو الماضي، قضت محكمة الأسرة بإلزام أحمد عز، بدفع مصاريف مدرسية سنوية للتوأم «زين الدين وعز الدين» بقيمة 900 ألف جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامتها زينة، والتي طالبت فيها بإلزامه بدفع المبلغ كمصاريف توأمها المقيدين بإحدى المدارس الدولية بالقاهرة.