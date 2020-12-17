«الهجان»: عدم استلام أعمال الرصف إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات

تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليبوية، اليوم الخميس، أعمال رصف عدد من المناطق بالمحافظة، مؤكدا على عدم استلام الأعمال إلا بعد التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة العالمية، من خلال لجنة متخصصة لذلك.

وتفقد المحافظ مشروعات الرصف بمدينة بنها، يرافقه المهندس على عبد الستار، رئيس مدينة بنها، حيث لاحظ وجود بناء مخالف، عبارة عن «ستة أسوار» بالطوب السويسي بدون ترخيص على مساحة 950م2 بمدخل زمام قرية مرصفا، حيث وجه المحافظ بإزالة الأسوار فورا وتحرير محاضر بالمخالفات.

ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى النيابة العسكرية، مؤكدا أن وحدة المتغيرات المكانية بالمراكز والمدن والأحياء، ترصد المخالفات بشكل فوري ولن يتم التهاون مطلقا مع أي مخالف.

وأشار إلى أن منظومة الأقمار الصناعية المستخدمة حاليا توفر صورا فضائية بدقة عالية جدا، ونستطيع من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، مؤكدا أن المنظومة الحديثة ساعدت في نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين، بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن والأحياء أوالقرى.

وتفقد المحافظ أعمال رصف طريق «كفر الجزار- ورورة- ميت الحوفيين» بتكلفة 8 ملايين جنيه، بالإضافة لتفقد أعمال رصف طريق «بنها- بتمدة» العمومي بطول كيلو و100م2 بتكلفة مليوني جنيه، وطريق مصرف الملا، بطول 4 كم بتكلفة 7 ملايين جنيه، حيث تتم الآن أعمال التدبيش، استعدادا لوضع طبقة الأسفلت.

كما تفقد المحافظ، أعمال رصف طريق مرصفا، الذي يبلغ طوله 1.4كم، بتكلفة 2 مليون جنيه، حيث جرى عمل طبقة التدبيش ويتم الآن وضع طبقة الأسفلت.

من جانبه شدد المحافظ، خلال جولته على المسؤولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير والرصف، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

كما شدد على مسؤولي مديرية الطرق بمراجعة الأعمال وعند التقصير في التنفيذ يتم تحويل المقصر للنيابة العامة.

ثم توجه المحافظ لمدينة قليوب لمتابعة أعمال رصف شوارع منطقة الورش بقليوب البلد بطول 1.5كم، حيث وجه المحافظ بعمل بلدورات على جانبي الشارع، بالإضافة إلى طريق بلقس شارع الجيش بداية من الإسعاف تجاه كوم أشفين بطول 2.5 كم، بعرض 8 متر بتكلفة 4 مليون جنيه، حيث يتم الانتهاء من أعمال الرصف نهايه الشهر القادم.

وأكد الهجان على ضرورة مراعاة تطبيق معايير الجودة العالية في عمليات الرصف، مشيرًا أنه سيتم التأكد من ذلك من خلال لجنة متخصصة ستفحص الطرق فى نقاط متفرقة، لاستلام أعمال الرصف التي يتم الانتهاء منها بنطاق المحافظة للتأكد من المواصفات الفنية للرصف.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة ستشهد باذن الله خلال الفترة المقبلة طفرة ملموسة فيما يخص رصف الطرق فى عدد كبير من المدن والقرى بهدف إنشاء شبكة طرق داخلية تحقق أعلى معدلات السلامة والأمان للمواطنين، وذلك فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

وفي السياق نفسه، نفذت إيمان ريان، نائب المحافظ، حملة إزالة للمباني المخالفة التي تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمساحة العسكرية.

حيث أسفرت الحملة، عن رصد وإزالة حالتيّ تعدٍ على مساحة 7 قراريط على أراضٍ زراعية بقرية كوم أشفين، التابعة للوحدة المحلية ببلقس، كما تم رصد حالة متغير بكوم أشفين، مقام على مساحه 100 متر، بالإضافة إلى معاينه ورصد متغيرين آخرين على مساحه 200 متر وتم إزالة المخالفة.

كما تم رصد معاينة وإزالة منزل مقام على مساحه 300 متر عبارة عن سور، وإزالة مصنع مخالف مقام على مساحه 4 قراريط.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر، الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر، ثم دراسة هذه المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية، وأخيرا متابعة حالة التعديات.

وتهدف المنظومة إلى الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من أملاك الدولة، وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي، سواء أملاك عامة أو خاصة وقانونيتها، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.