حصاد 2020.. مشاهد مؤلمة لمشاهير على الشاشة: ذكريات الصغر وفراق الأحبة

رغم الأضواء والشهرة والملابس الأنيقة، وسحر اللقطة والمشادات الكلامية والتصريحات النارية، إلا أنّ برامج التوك شو تشهد بين الحين والآخر، لحظات إنسانية مؤثرة، تصل في بعض الأحيان إلى البكاء من شدة التأثر.

وترصد السطور التالية، أهم اللحظات المؤلمة والقاسية التي وثّقتها كاميرات التلفزيون على الهواء مباشرة خلال 2020.

عمرو أديب يبكي في رحيل رجاء الجداوي

بكى الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامجه «الحكاية»، المذاع على قناة «MBC مصر»، وهو يتحدث عن الفنانة رجاء الجداوي بعد رحيلها، قائلا: «أرجوكم ساعدوني إني النهاردة مقعش، أنا كنت كويس لغاية قبل ما ابتدي، إحنا بنشتغل شغلانة مؤلمة جدًا، قالولنا المذيع مينفعش يعيط على الهواء، أي حد ممكن يعيط بس المذيع لا».

وتابع أديب، في نعيه للفنانة رجاء الجداوي، التي توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19): «كان عندي إحساس إن دي أيامها الأخيرة، وخلال آخر 40 يوم دول جه خبر مرتين إن رجاء ماتت، فتخيل إنك تعيط على حد مرتين».

خالد الغندور يبكي بسبب ضيفه

بكى الإعلامي خالد الغندور، نجم منتخب مصر السابق، على الهواء مباشرة في برنامجه «زملكاوي» المذاع على قناة «الزمالك»، بعد إعلان إصابة سعد محمد لاعب نادي الزمالك مواليد 2000، بسرطان الدم.

شاكوش: تعبت في حياتي

بكى مطرب المهرجانات حسن شاكوش، عندما تحدث عن أهله ومسيرة حياته، خلال لقائه مع برنامج «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قائلا: «تعبت شوية في حياتي، وفيه ناس كتير بتاخد الواحد بالشكل من بعيد، ويحكموا عليا من بعيد، وجه عليا وقت الظروف المادية كانت صعبة جدًا، وأمي كانت على طول تقولي إنت عندك عزة نفس مش عند حد، وعمري ما روحت لحد وقلت له إديني جنيه، وأكتر الأوقات مكانش يبقى معايا غير البطاقة في جيبي، وكنت باخد مصروف 2 جنية من أبويا، أجيب بجنيه لبن وبجنية بقسماط عشان خاطر مفيش عشا في البيت».

هاني شاكر يبكي بسبب ابنته

لم يتمالك الفنان هاني شاكر، دموعه أثناء حديثه عن ابنته الراحلة «دينا»، خلال لقائه لبرنامج «السيرة» المذاع على قناة «dmc»، إذ أشار إلى أنّ ابنته فارقت الحياة لإصابتها بمرض السرطان، كما بكى عندما عرضت مقدمة البرنامج وفاء الكيلاني، ملخصًا عن حياته، موضحا أنّه اشتاق إلى والدته ووالده كثيرًا.

شهيرة: مش قادرة أتخيل فراق محمود ياسين

تحدّثت الفنانة شهيرة، في لقاء مع برنامج «معكم»، المذاع على قناة cbc الفضائية، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عن فراق زوجها محمود ياسين، قائلة: «مش قادرة أتخيل إنه مش موجود، ودي مشكلة، كل إنسان له بصمة في الحياة، وبصمة محمود ياسين كانت مليئة بالأدب والأخلاق، والحنية، والكل بيحبه».

يسرا تروي آلام طفولتها

رغم أنّ مشهد الاشتياق للآباء والأمهات والأبناء مؤثر جدا، إلا أنّ الشاشة شهدت مشهدًا آخر، وهو الألم الذي تعرض له الأبناء من الآباء، كما حدث مع الفنانة يسرا، في لقائها مع برنامج «السيرة»، عندما تحدثت عن قسوة والدها.

وقالت يسرا: «والدي أخدني بالغصب من أمي وأنا عندي 13 سنة، ومحستش بالحنيّة معه ولمكانش بيخاف عليا، وحرمني من الكلام مع ماما حوالي سنة ونص، وأول مرة يشوفني كان عندي 5 سنين، ووالدتي طول الوقت بتحارب عشاني، وآخر 10 سنين عاشت معايا، وجوز والدتي كان حنين عليا وكان بيذاكر معايا طول الوقت وعوضني كتير عن أبويا».

بوسي تروي ذكرياتها المؤلمة

أما الفنانة بوسي، فروت تجربتها مع والدها خلال ظهورها مع برنامج «معكم» المذاع على قناة «cbc» الفضائية وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: «أنا لو عاقة مكنتش أطلب من أمي أنزل اشتغل وأنا عندي 15 سنة، عشان أساعد أمي، وأنا اتولدت وأبويا مش موجود في حياتي، وكان مطلق أمي وهي حامل فيا بشهرين، مفيش بينا علاقة أصلا، واللي ربتني أمي وأقاربها، وكنت بشوفه في الشارع مقدرش أقوله يا بابا، أنا عندي إخوات تانيين من أم تانية، ومكانش حتى بيصرف عليهم، ومجوزش ولا واحدة فيهم، ووالدي اتجوز كتير، وعندي أخ لو شوفته في الشارع معرفوش».

وتابعت: «محستش من ناحيته بحنيّة الأب، وأنا مقصرتش معاه رغم قلة الحنيّة، ولما بعرف إنه عاوز فلوس ببعت مع ناس، وفيه ناس عارفة الكلام ده».

وائل جمعة يبكي بسببب اشتياقه للعب

لم يتمالك وائل جمعة، لاعب الأهلي السابق، نفسه، وبكى على الهواء خلال ظهوره مع قناة «الأهلي»، بعد عرض تقرير يروي مسيرته في الملاعب، معلقا: «تاريخ طويل جدا.. واشتقت للعبة كرة القدم».

وائل جمعة يبكى متأثراٌ على الهواء عقب تقرير عن مشوار حياته مع النادى الاهلى#البيت_الكبير#Alahlytv pic.twitter.com/dIdznUx5z7 — قناة أبطال الثلاثية (@AlAhlyTV) December 14, 2020

مروان محسن يبكي بسبب تعرضه للظلم

بكى اللاعب مروان محسن، أثناء ظهوره على قناة OnTime Sports، بعد عرض تقرير يشيد بمواهبه، وتحدث اللاعب عن الضغوط والصعوبات التي خاضها في حياته، وأنّه تعرض لظلم كبير بسبب الانتقادات حول تضييع الفرص في الملعب.