«مدرسة خاصة».. حيلة شاب للنصب على 76 مواطنا في 153 مليون جنيه بالشيخ زايد

«إحنا نعمل مدرسة خاصة» بهذه الجملة نجح شاب و4 من أصدقائه فى النصب على 76 شخصا والاستيلاء منهم على مبلغ 153 مليون جنيه، تبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن المتهم وضع خطة للنصب على المواطنين وبدأ يمارس نشاطا إجراميا تخصص في النصب على المواطنين.

وكشفت التحريات التى أجراها العميد علاء فتحي رئيس قطاع مباحث أكتوبر وزايد، والمقدم أحمد ممدوح رئيس مباحث زايد ثان، والنقيب عمرو شقوير معاول مباحث أول، أن المتهم أستأجر سيارة فارهة وفيلا فى أحد الكمبوندات الراقبة، ثم قام بتغيير محل إقامته.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى نشر إعلانات على السوشيال ميديا بشرائه قطعة أرض كبيرة في منطقة الشيخ زايد لبناء مدرسة خاصة دولية، وأوضحت التحريات أنه استعان بـ4 أشخاص آخرين للترويج له على مشروع المدرسة.

وأضافت التحريات أن المتهم يبلغ من العمر 34 سنة وكان يعمل موظفا للتسويق العقاري بإحدى الشركات وأنه بدأ بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب على المواطنين بحجة الاتجار في الأجهزة الكهربائية مقابل مبالغ مالية كنسبة شهرية.

وأوضحت التحريات أن المتهم وضع خطة لجمع أكبر مبلغ مالية والذي تجاوز 150 مليون خلال عدة شهور.

حبس المتهم

قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما استدعت النيابة المجني عليهم للاستماع لأقوالهم.

بداية البلاغ

رصدت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة منشورا تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مناشدة من عشرات المواطنين بتكثيف جهودهم للقبض على شاب وآخرين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 153 مليون جنيه بحجة توظيفها فى مجال الأدوات الكهربائية وإنشاء مدرسة تم تشكيل فريق من ضباط المباحث وتمكن فريق من المباحث من تحديد مكان اختباء المتهم بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة - عقب هروبه من محل إقامته بدمياط- وأمكن ضبطه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكما جزئيا بالحبس في ذات القضايا ومحكوم عليه ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا نصب وتحرر محضر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.