«طلعت»: مصر انتخبت رئيسا لمجلس وزراء وتكنولوجيا المعلومات العرب

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مجلس وزراء وتكنولوجيا المعلومات العرب انعقد في دورته الـ24، وفي بداية الجلسة تسلمت مصر رئاسة المجلس لتلك الدورة، كما انتُخبت بإجماع الآراء رئيسا للمكتب الفني للمجلس خلال العامين القادمين للمرة الثانية على التوالي.

عاصمة العالم العربي الرقمية

وأضاف «طلعت»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي تلك الجلسة تم طرح العاصمة الإدارية الجديدة عاصمة للعالم العربي الرقمية لعام 2021 نظرا لما تستند عليه من سبل وتقنيات حديثة لإدارة الشبكات والمرافق.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن العاصمة تضم أول جامعة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات في العالم العربي وأفريقيا، كما تضم عددًا من الخدمات الذكية في العالم العربي.

مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية

وأكد أنه تم عقد اجتماع بالأمس، مع رئيس الوزراء حيث تم إطلاعه على مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، حيث سيتم البدء في التطوير بمجموعة تصل لـ73 مستشفى جامعيا، ثم استكمال باقي المستشفيات الجامعية.

وأشار إلى أن الجدول الزمني المحدد لذلك سيتم البدء فيه من الربع الأول من العام المقبل، وسيستغرق المشروع فترة الـ15 شهرًا منذ بدايته، بميزانية تزيد على 3 مليارات جنيه.

وتابع: «التطوير في مكاتب البريد شكلي ونوعي، ونطور شكل المكتب حتى يكون عصريا ومكيفا ومزودا بأحدث وسائل الانتظار، وتلك المكاتب ستزود بمنظومة مصر الرقمية للاستعانة بالزملاء في مكاتب البريد لإتمام الإجراءات والخدمات الموفرة على المنصة».

نهاية المرحلة الثانية من رفع كفاءة الإنترنت

وأوضح: «بنهاية العام الجاري سننتهي من المرحلة الثانية لرفع كفاءة الإنترنت، حيث تكلفت مصر 35 مليار جنيه، وهو السبب في قفز مصر من المركز رقم 40 لـ4 على مستوى الدول الأفريقية، والسنة اللي جاية هنبدأ المرحلة الثالثة، وخلال عام 2020 الطلبة تلقوا دروسهم على الإنترنت دون شكوى، وهناك عدد ضخم من المواطنين عملوا من خلال الإنترنت، ولو حسبنا كل المشروعات الجارية بكافة القطاعات للتطوير بالوزارة تتعدى 80 مليار جنيه».