أدوية يحظر حملها أثناء السفر للسعودية منها مستحضرات تجميل

من الطبيعي أن يصطحب المسافرين الأدوية الطبية معهم من دولة لآخرى، إلا أن هناك أدوية بعينها لايمكن حملها للملكة العربية السعودية كونها تندرج تحت أدوية العقاقير المخدرة وكذلك بعض مستحضرات التجميل .

وتستعرض «الوطن» في ضوء الخدمات اليومية التي تقدمها لقراءها على مدار الساعة أنواع العقاقير الممنوع اصطحابها خلال السفر للمملكة العربية السعودية، والتي حصرتها وزارة الداخلية المصرية.

وتتتضمن الأدوية المحظورة المواد المخدرة والأدوية والعقاقير والمؤثرات العقلية المدرجة والخاضعة للرقابة داخل البلاد والمملكة وايضا المواد الفعالة والمستحضرات الطبية المدرجة والخاضعة للرقابة بالمملكة بينما يسمح بتداولها داخل البلاد، وفقا للموقع الرسمي لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج .

ومن تلك الأدوية أميدول، أوكسي كونتين، أوكسي فاست، تيلوكس، بيركوست، نيومورفان، ونيكوكودايين، ديدركس، برويوكسين، موجادون، نترازبيام، الفاكمين حقن، الكيتامين حقن كفلار، ارجوتامين، مادة دكستر ميثورفان مثل تويسلار، بلمولار، كوديفان، كودينالن، مادة كودايين مثــل، سومينال، فينبابينال، فينوباربيتال ونوفاسى ممتد المفعول، برونكلاز، وباركودايين.

كما تشمل القائمة جميع مشتقات مادة البنزوديازبيينز مثل "فالنيل، كالميبام، نيوريل، فاليم، ترانكسين كبسولات، لاكسوتنيل أقراص، إى إن أقراص، زانكس، كوداستين، كوديبرتت، كودافين شراب، سومادريل أقراص، توسيفان"، بالإضافة إلى كبسولات "كورفاس، ميجرانيل أقراص،كافرجون ليوس، ليبراكس أقراص، رينوتريل أقراص".

وعن أدوية المؤثرات العقلية المدرجة تأتي أدوية دايونين وأسيتيل كودايين وغيرها كـ "ن – ديسمثيل كودايين".

أما عن أدوية مستحضرات التجميل فتأتي أدوية بروبيرام من خلال الاسم التجاري لها ألجريل وكذلك مادة أمفيبرامون وجميع مشتقات البنزوديازيبينز ومستحضراتها ومادة كيتامين وأملاحها ومستحضراتها ومادة بنزوهكسول وأملامحها ومشتقاتها ومادة بيمولين وثنائي هيدروكودايين وفولكودين وكودايين وغيرها.

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية نهاية العام الماضي، تحذيرًا قويًا للمصريين المسافرين للسعودية بشأن المواد المخدرة، جاء فيه "انطلاقا من حرص وزارة الخارجية على تجنيب المواطنين المصريين الوقوع تحت طائلة القوانين الجنائية الأجنبية، تناشد وزارة الخارجية جميع المسافرين إلى الأراضي السعودية تحري الدقة والحذر التام من اصطحاب أو حيازة مواد أو عقاقير محظورة في أمتعة السفر، وكذلك أثناء نقل بضائع عن طريق البر إلى المملكة".