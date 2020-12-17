إصابة 16 في حادثين منفصلين بالشرقية

أصيب 16 شخصا، اليوم الخميس، في حادثين منفصلين بالشرقية، في انقلاب سيارتين بمركز بلبيس، حيث تم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز بلبيس، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص.

كما تلقى إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة بطريق «بلبيس- العاشر» من رمضان ما أسفر عن إصابة 6 جنود.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل 10 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، ومصابين اثنين من الجنود إلى مستشفى بلبيس المركزي، و4 مصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان.

وتحرر محضرين بالحادثين، وجارِ إخطار النيابة لتتولي التحقيقات.