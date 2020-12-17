الزنط: مصر حاليا تمر بأدق 5 سنوات في تاريخها الحديث

قال الدكتور سعد الزنط، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية وأخلاقيات الاتصال، إن البرلمان من الناحية الشكلية جميل، بسبب وجود تنوع من حيث المستوى الاجتماعي والثقافي والحزب، وهناك تواجد لتوزان وطني، لكن يبقى السؤال، حول قدرة هذا البرلمان، على أداء الدور المطلوب منه، وتحديد الدور الخاص به، ومعرفة قدراته، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من النواب، تدخل المجلس لأول مرة، والبرلمان في حاجة شديدة لمعرفة طبيعة المرحلة، خاصة تهديد المياه، ويوجد كثير من الملفات الصعبة، ومصر حاليا في أدق 5 سنوات في تاريخها الحديث.

ولفت إلى وجود مستوى وعي مترهل لدى الشعب المصري يجب تغييره، مؤكدا أن الفترة المقبلة في منتهى الصعوبة والقسوة، فإن البرلمان مفترض أن يكون له أدوارا غير تقليدية، ويجب الانتظام في دورات للنواب، لزيادة تثقيفهم من أجل تعريفهم بمستجدات تخص الأمن القومي.

مصر تنتقل نقلة حضارية كبيرة

وأضاف «الزنط» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر تنتقل حاليا نقلة حضارية كبيرة، وربما هناك قوى إقليمية لا تريد لمصر هذا الخير، وأتصور أنه يجب إعداد البرلمانين للمهمة المقبلة، عن طريق الاطلاع على ملفات مكافحة الفساد والإرهاب، والتحول الجديد في العاصمة الإدارية للدولة، وكذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار، وهناك ملفات داخلية كثيرة، من بينها ارتفاع نسبة الفقر، ويجب دعم القيادة السياسية التي تقود النقلة الحالية في مصر.

إسرائيل تحاول قيادة المنطقة العربية

وتابع: «هناك صراع قادم بين تركيا وأوروبا، وهذا يتم على حسابنا كمصر، وإيران أيضا تصارع لقيادة المنطقة، وكذلك إسرائيل التي ستبقى عدو لمصر، ومصر هي حائط الصد في المنطقة، وتسعى إسرائيل لقيادة المنطقة العربية، خاصة بعد التطبيع مع عدة دول عربية، ويجب الانتباه إلى ما تفعله إسرائيل»