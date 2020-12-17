الغمري: مصر تنتظر لوائح جديدة خاصة بالسعودية لاستقبال المعتمرين

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا، إن المملكة العربية السعودية قامت من قبل بإعلان مراحلها لاستقبال المعتمرين إلى الأماكن المقدسة منذ أشهر خلت، حيث جرى الانتهاء من 3 مراحل سابقة وكان هناك مرحلة رابعة كان من المفترض البدء بها في شهر يناير المقبل، ولكن جرى تأجيل تلك المرحلة.

الغمري: ننتظر إعلان السعودية عن خطتها لاستقبال المعتمرين

وأضاف «الغمري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أنه ومع إعلان المملكة العربية السعودية خطتها لاستقبال المعتمرين فإن الجانب المصري مستعد لإرسال المعتمرين إلى هناك، وذلك لقوة النظام الصحي المصري ونجاح القيادة السياسية في السيطرة على أعداد مصابي كورونا داخليا.

وأوضح أن هناك احتمالا جديدا بأن كل المسافرين يجب عليهم تلقي التطعيم الخاص بفيروس كورونا، حيث سيتم منحه لهم بمقابل وليس المجان، وهو الأمر الذي من المفترض أن يتم على كافة المسافرين لأي دولة حول العالم، وليس للملكة العربية السعودية وحدها.

تنسيق كامل بين الجهات المعنية المصرية والسعودية

وأكد أن هناك تنسيقا تاما بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا لتوفير كل ما يحتاجه المعتمرون وللحفاظ على صحتهم، كما تسعى تلك الجهات المعنية على تطبيق اللوائح الداخلية التي ستنص عليها وزارة الحج والعمرة السعودية لإرسال المعتمرين إلى أراضيها.

وأشار إلى أن نشاط شركات السياحة قد تجمد منذ أقل من عام مضى، وهو ما أضر بمختلف العاملين في ذلك القطاع المهم والحيوي ويأمل كافة العاملين بهذا القطاع أن تعود الرحلات مرة أخرى إلى سيرتها الأولى.