أول تحرك حكومي لمواجهة كورونا بمصانع وشركات القطاع الخاص

كشفت مصادر حكومية، أن وزارة القوى العاملة بدأت تتحرك سريعا وتتخذ أول إجراءاتها وتحركاتها لتنفيذ تعليمات وقرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في اجتماعه الأسبوعي، أمس لمواجهة فيروس كورونا، ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19 في منشآت ومصانع وشركات القطاع الخاص.

وأضافت المصادرلـ«الوطن»، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، شدد على مديري مديريات القوى العاملة، ووكلاء الوزارة بالمحافظات، باستئناف شن حملات التفتيش والمتابعة على المصانع والشركات، للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا وحماية العاملين بها.

وأشارت المصادر إلى أن مديري المديريات سيقومون بالإشراف على حملات التفتيش، واتخاذ إجراءات حاسمة وصارمة ضد المخالفين والمقصرين في تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي من بينها توفير أدوات التعقيم في كل الأقسام والقطاعات بالمنشآت، وإلزام كل العاملين بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي، والاطلاع على استراتيجية كل منشآة وخطتها لتحقيق التناوب في العمل، والالتزام بنظام التباعد الاجتماعي وعدم التزاحم، فضلا عن التأكد من الكشف الدوري وقياس درجات حرارة جميع العاملين وقت دخول المنشآت.

23 مليونا يعملون بالقطاع الخاص 51 ساعة أسبوعيا

وبحسب أحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص من مصانع وشركات، حوالي 23 مليون عامل.

وطبقا لإحصاءات ساعات العمل التي يقضيها العاملون في القطاع الخاص، بلغ متوسط عدد ساعـات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر 46.3 ساعة، حيث تبلغ ساعات العمـل الأسبوعية للذكور حوالي 47 ساعة مقابل 42 ساعة للإناث، في مجال الأنشطة الاقتصادية، أسبوعيا.

أما في مجال الأنشطة الخدمية الغذائية، فقد بلغ عدد ساعات العمل للعاملين في القطاع الخاص حوالي 52.7 ساعة، وفي قطاع تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة، بينما بلغ عدد ساعات عمل العاملين في قطاع التعليم الخاص نحو 39.8 ساعة أسبوعيا.