«أبو غالي» تفتتح أكبر فرع لـ مرسيدس بالعبور

قال محمد أبو غالي الرئيس التنفيذي لمجموعة «أبو غالي موتورز»، إنه: مما لا شك فيه أن البداية لكل ما نقوم به اليوم، هو قدرة الإدارة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي في تهيئة المناخ الاقتصادي، وإعطاء كل الدعم لقطاعات الدولة بالكامل، نحن لسنا على بداية عهد جديد لعلامة مرسيدس- بنز في مصر فقط، بل في المنطقة بصفة عامة، ويعد مشروع Mar2020، أول وأكبر المشروعات في مصر والمنطقة، بالاستراتيجية الحديثة لمرسيدس بنز، وهي إعطاء العملاء تجربة فريدة من نوعها، تواكب الحاضر والمستقبل، وهي غير متوفرة لدى أي مصنع أو وكيل في مصر حتى الآن.

جاء ذلك خلال فعاليات افتتاح مجموعة «أبو غالي موتورز» لمشروع «Mar2020» فى العبور، والتعاون المشترك بينها وبين الشركة الألمانية «مرسيدس بنز»، واحتفالًا بمرور 40 عامًا منذ تأسست المجموعة.

وأضاف: «لقد وقع الاختيار من شركة دايملر العالمية، صاحبة علامة مرسيدس بنز لأبو غالي موتورز، كأحد شركاء المستقبل بعد دراسة مستفيضة وطويلة، تخللها محادثات عملية على أعلى مستوى، أبرزت تطابق الرؤية لدي الشركتين، نحو مستقبل الصناعة الذي يعتمد على طرح حلول تنقل متكاملة للعملاء، وليس فقط بيع وصيانة السيارات، حيث أصبحت الحاجة الأعم والأشمل والملحّة الآن، هو كيفيه تلبية احتياجات العملاء لحلول، تنقل تعتمد بالأساس على المنصات التكنولوجية، وهو ما يطلق عليه «Lowest Total Ownership Cost»، والمرونة في تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء.

وأكد أن العام الجاري 2020، عام خاص جدا له ظروفه الصعبة، والتي انعكست علينا جميعا ليس بالداخل فقط، بل في العالم أجمع: «اهتزت خلال العام الجاري أقوى اقتصاديات العالم ولكن التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والمجموعة الإقتصادية في إدارة الأزمة باقتدار واحتراف، ما ساعد الاقتصاد المصري، ليس فقط على استيعاب تلك الأزمة الرهيبة، ولكن أيضا تحقيق نمو يصل إلى 5.6%، الذي أشادت به كل المؤسسات العالمية، وكان لهذا أكبر الأثر علينا، في استلهام تلك الروح، والمشاركة بصفة فعالة، بضخ استثمارات كبيرة، وعدم توقف عجلة العمل، والضغط بكل قوة للاستمرار والتنمية، بالرغم من كل التحديات والمعوقات التي واجهتنا حتى نصل لتلك اللحظة».

وقال خالد حسني مدير عام «مرسيدس بنز» بمجموعة أبو غالى موتورز: «أقيم الصرح الجديد على مساحة 15000 مترا مربعا، ويتكون من صالة عرض تتسع لـ16 سيارة على مساحة 3168 مترا مربعا، ويشغل مركز الخدمة والصيانة الدورية 34 باكية عمل علي مساحة 2750 مترا مربعا لاستقبال 105 سيارات يوميا، بالإضافة إلى مساحة تخزين لقطع الغيار التى تستوعب 19850 قطعة بأكواد مسريلة على مساحة 1500 متر مكعب».