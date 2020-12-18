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مصرع شخص صدمته سيارة وهربت على كوبري عثمان ببنها

المعاينة: الضحية تعطلت سيارته أعلى الكوبري

كتب:

حسن صالح
06:59 ص | الجمعة 18 ديسمبر 2020
جانب من الحادث

جانب من الحادث

لقى شخص مصرعه، بعدم صدمته سيارة مسرعة وفرت هاربة، أثناء وقوفه بجانب سيارته المعطلة أعلى كوبري الفحص ببنها.

جري نقل الجثة لمستشفى بنها العام ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أمجد محفوظ، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، بمصرع موظف صدمته أعلى كوبري عثمان الفحص ببنها، انتقل على الفور العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية.

وتبين من المعاينة أن الشخص يدعى «أيمن م.م.»، من قرية شبرا ريس، كفر الزيات، وتبين أن سيارته تعطلت أعلى الكوبري، وأثناء وقوفه بجوارها جاءت سيارة دبابة مسرعة صدمته فلقي مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة لمستشفى بنها العام، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وكلفت المباحث بسرعة ضبط وإحضار السيارة مرتكبة الحادث 

 

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