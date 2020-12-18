وكيل «الأوقاف»: مبادرة «بناء الوعي» تستهدف كل المصريين

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، إن مبادرة «بناء الوعي» هدفها بناء الإنسان، لأن قضية بناء الوعي قضية محورية ومهمة، وكما أن الدولة تبني في الكثير من الاتجاهات والمشاريع، يجب أيضا بناء الإنسان، وأهم شئ في بناء الإنسان هو بناء المعرفة، والمبادرة تتناول العديد من القضايا، مثل قضايا السكان، والهجرة غير الشرعية، والمرأة، والحريات الدينية، وهناك الكثير من المحاور مثل التدريب المكثف، ورفع كفاءة الأئمة، والتخطيط، وهذا سيتم في أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة.

مبادرة بناء الوعي ستوجه خطابا للعالم

وأضاف «أبوعمر» في مداخلة مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «ON» الفضائية، الخميس، أن الأئمة يقومون بالفعل بهذا الدور حاليا، موضحا أن المبادرة تستهدف كل الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، وستوجه خطابا إلى العالم من خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية، وكل فئة ستُخاطب بالوسيلة المناسبة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها شراكات مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وهي أثمرت الكثير من المنتجات على مستوى التأليف والنشر، ويجب أن يكون الخطاب ملائما للفئة المستهدفة.

بث خطبة الجمعة بـ 18 لغة

وتابع وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، أن الإعلام، والمنابر، ووسائل التواصل الاجتماعي وسائل مهمة ورئيسية في المبادرة، موضحا أنه من بين الوسائل أيضا بث خطبة الجمعة بـ18 لغة، بهدف الحديث عن الدين الإسلامي ووسطيته وتفكيك الفكر المتطرف، والتأكيد على أن الدين يدعوا إلى الدين والتسامح، والحريات الدينية، مشددا على أنه لا يتم العمل في المبادرة بمنظور ديني فحسب، والضيوف في المبادرة هم أشخاص مثقفون متخصصون، لتقديم خطاب ديني ثقافي، خاصة وأن مؤسسات الدولة حاليا في ظل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشهد تعاونا غير مسبوق فيما بينهما.

التعاون بين مؤسسات الدولة

وشدد على أنه عند الحديث في قضية مثل الهجرة غير الشرعية، فإن الندوة ستشمل خطيبا من وزارة الأوقاف، وممثلا لوزارة الخارجية، ومتخصصا قانونيا، لافتا إلى أن المبادرة لا تستهدف فقط المسلمين، ولكن تستهدف كل المصريين.وأشار إلى أن هناك تعاونا أيضا مع الكنيسة في مبادرة أخرى وهي مبادرة «راهبة وواعظة» والتي تستهدف رفع الوعي بين المصريين.