«المركزي للتعمير»: أنجزنا 42% من محور الفردوس

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير، إنهم وصلوا إلى نسبة 42% في مشروع محور الفردوس، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى نهاية شهر مارس، بالتوازي مع عمل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المحور سيبدأ من طريق صلاح سالم، ويصل للربط مع محور الشهيد، مرورا بمحور المشير طنطاوي، والمحاور الرئيسية الأخرى مثل الأوتوستراد.

موعد الانتهاء من محور الفردوس

وأضاف «عبدالهادي» في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الخميس، أن طول المحور بالكامل يصل إلى 17 كيلومترا، والمرحلة الأولى طولها 8.6 كيلومتر، والمرحلة الثانية حوالي 4.5 كيلومتر، ومن المفرر أن ينتهي المحور كله نهاية العام المقبل.

تطوير المناطق المحيطة

وتابع رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير، أن المحور يخدم المناطق المحيطة، وسيتم إعادة تأهيل الشوارع الجانبية كلها لتستوعب المرور السطحي الخارج من المحور، إضافة إلى تطوير كل التقاطعات، لاستيعاب الحركة المرورية، وسيتم استغلال أي قطع أراضي على جانبي الطريق لتقديم خدمات للسيارات التي تمر على المحور في الجانبين.

تفاصيل محور الفردوس

في سياق منفصل، كشفت محافظة القاهرة عن المخطط الهندسي الخاص بإنشاء محور الفردوس، والذى يبدأ من مخرج نفق أبوحشيش أسفل شارع أحمد لطفي السيد.

ويمر المحور ويتقاطع سطحيًا مع شارع رمسيس أسفل كوبري أحمد سعيد، ثم شارع أحمد سعيد متقاطعًا مع شارعي العباسية والسرجاني وميدان تاكي وميدان الفردوس أسفل كوبري الفردوس، مارًا بطريق صلاح سالم، فمحور الأوتوستراد، ثم شارع الطيران بحي منشأة ناصر وبعض الوحدات العسكرية بآخر شارع الطيران حتى كوبري إعمار وامتداد محور المشير.

كما يمر المحور بمنطقة الجبل الأحمر العسكرية، متقاطعًا علويًا فوق كوبري امتداد محور المشير حتى ربطه مع شارع سبيل المؤمنين بجوار هيئة الاستثمار.